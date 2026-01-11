El fútbol español vive uno de sus momentos más esperados con una nueva edición de El Clásico en una final. Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan para definir al campeón de la Supercopa de España, en un duelo que concentra miradas en todo el mundo por su trascendencia deportiva y su impacto histórico.

El partido se disputará en terreno neutral y con cartel internacional. Ambos equipos llegan con plantillas repletas de figuras, propuestas ofensivas claras y la motivación extra de cerrar el torneo con un título. Más allá del trofeo, el resultado marca tendencias, estados de ánimo y lecturas profundas para lo que resta de la temporada.

Cuándo se juega la final de la Supercopa de España 2026

El partido que define al campeón se jugará el domingo 11 de enero, con estos horarios:

España: 20:00

20:00 Colombia: 14:00

La cita nocturna en Europa y vespertina en América refuerza el alcance global del evento, uno de los encuentros más vistos del calendario futbolístico.

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en TV y online

La transmisión del Clásico estará disponible en múltiples regiones, tanto por televisión como por plataformas digitales:

España: Movistar+ y Movistar+ LaLiga (canales 54 y 110 en Orange)

Movistar+ y Movistar+ LaLiga (canales 54 y 110 en Orange) Colombia y el resto de Sudamérica: DIRECTV (canal 610), Win+ Fútbol en TV y DGO y Win Play en streaming.

DIRECTV (canal 610), Win+ Fútbol en TV y DGO y Win Play en streaming. México: Sky Sports

Sky Sports Estados Unidos: ESPN2, ESPN Deportes y ESPN App.

Estadio y sede de la final que define al campeón de la Supercopa de España

La Supercopa de España se disputará en el King Abdullah Sports City Stadium, ubicado en Yeda. El escenario, con capacidad para más de 62.000 espectadores, se ha consolidado como una de las sedes habituales del torneo en su formato internacionalizado, ofreciendo infraestructura moderna y un ambiente de gran espectáculo.

Árbitro designado para el Clásico entre Real Madrid y Barcelona

El encargado de impartir justicia será José Luis Munuera Montero, colegiado andaluz con experiencia en partidos de alta exigencia. Su desempeño será clave en un encuentro de alta intensidad, donde cada decisión suele ser analizada al detalle.

Posibles alineaciones de Real Madrid y Barcelona

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Dani Olmo. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni; Rodrygo Goes, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso

Historial reciente en finales de Supercopa entre Barcelona y Real Madrid

El Clásico se ha repetido en la final de la Supercopa en tres de las últimas ediciones, dejando partidos vibrantes y marcadores abultados. En 2023, Barcelona se impuso 3-1; en 2024, Real Madrid respondió con un 4-1 contundente; y en 2025, los culés volvieron a dominar con un 5-2 espectacular.

Este antecedente inmediato refuerza la expectativa de un duelo abierto, de alto ritmo y con goles, una tendencia que ambos equipos buscarán mantener en una final que promete emociones de principio a fin.