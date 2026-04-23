El presente de Millonarios FC atraviesa un momento de análisis profundo, incluso más allá de lo que reflejan los resultados recientes. Aunque el club ratificó hace poco a Fabián Bustos como su entrenador hasta, al menos, finales de 2026, en la interna ya empiezan a moverse fichas pensando en distintos escenarios posibles. Y en ese tablero aparece con fuerza un nombre que no estaba en los planes iniciales: Lucas González Vélez.

Lo que parecía una continuidad asegurada con Bustos, empieza a mostrar matices. No se trata de una crisis abierta, pero sí de una serie de factores que han ido erosionando, poco a poco, la relación entre el cuerpo técnico y la estructura deportiva del club.

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Un respaldo que no es tan sólido como parece

Desde la dirigencia de Millonarios han sido claros en su discurso público: la intención es que Fabián Bustos continúe al frente del equipo, incluso si no se alcanza la clasificación a los Playoffs de la Liga BetPlay. Sin embargo, esa postura tiene un matiz importante.

Más que los resultados, lo que empieza a generar inquietud es el desarrollo futbolístico del equipo. En la evaluación interna, liderada por Ariel Michaloutsos, se ha llegado a una conclusión puntual: el equipo puede mejorar en puntos, pero difícilmente cambiará su estilo bajo la actual dirección técnica.

El desgaste futbolístico que preocupa en Millonarios

El impacto inicial de Fabián Bustos fue positivo. Su llegada generó una reacción inmediata en el grupo, con resultados favorables y un ambiente renovado. Su perfil como líder y su capacidad para convencer rápidamente fueron claves en ese momento.

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Sin embargo, con el paso de los partidos, el equipo ha mostrado señales de desgaste, especialmente en dos aspectos:

Físico: una carga elevada que empieza a notarse en el rendimiento colectivo.

una carga elevada que empieza a notarse en el rendimiento colectivo. Futbolístico: un modelo de juego que parece haber sido descifrado por los rivales.

El estilo directo, basado en transiciones rápidas y juego frontal, dejó de ser sorpresa. Hoy, en la interna del club consideran que hace falta evolucionar hacia un fútbol más elaborado, con mayor circulación de balón, juego posicional y variantes ofensivas.

Lucas González, el nombre que seduce en silencio

En ese contexto es donde aparece con fuerza el nombre de Lucas González Vélez. El actual entrenador del Deportes Tolima encaja casi de manera perfecta en lo que busca la dirigencia de Millonarios, pero no se trata de una idea general: el principal impulsor de este posible movimiento es el gerente deportivo Ariel Michaloutsos, quien ha seguido de cerca el trabajo del técnico bogotano y ve en él el perfil ideal para liderar una nueva etapa.

A sus 44 años, Lucas González ha construido una reputación clara en muy poco tiempo. En apenas tres años de carrera, ha logrado imprimir una identidad marcada en todos sus equipos, un aspecto que Michaloutsos considera clave para lo que pretende el club:

Juego de posesión y construcción desde el fondo

y construcción desde el fondo Progresión con balón al piso

Equipos con valentía táctica y propuesta ofensiva

El técnico lo demostró en Águilas Doradas, lo replicó en América de Cali, sumó experiencia internacional en Central Córdoba (Argentina) y actualmente lo viene consolidando en el Tolima.

Aunque su palmarés aún no es amplio en títulos, ese detalle no representa una preocupación en la interna de Millonarios. Por el contrario, tanto Ariel Michaloutsos como la cúpula azul consideran que en Bogotá podría encontrar el contexto ideal para transformar su idea en resultados concretos, respaldado por una estructura que le permita potenciar al máximo su modelo de juego.

Un movimiento condicionado por varios factores

Pese al interés creciente, la operación no es sencilla. Para que Lucas González llegue a Millonarios, deben alinearse varios elementos:

Que Fabián Bustos decida aceptar alguna oferta del exterior .

. Que exista un acuerdo de salida anticipada entre las partes.

Que Deportes Tolima esté dispuesto a negociar la rescisión del contrato de su entrenador.

En Ibagué, por ahora, no contemplan fácilmente su salida. Sin embargo, tampoco la descartan por completo, entendiendo la dinámica del mercado de entrenadores.

Además, existen antecedentes que alimenta esta posibilidad: históricamente, varios técnicos han dado el salto del Tolima a Millonarios, como Miguel Prince, Hernán Torres, Alberto Gamero y David González.

Un escenario abierto que puede cambiar en cualquier momento

Por ahora, en Millonarios no hay decisiones tomadas. La postura oficial sigue siendo de respaldo a Bustos, pero internamente ya se construyen alternativas.

La aparición de Lucas González Vélez en el radar no es casualidad, sino el reflejo de una inquietud más profunda: la necesidad de evolucionar en la forma de jugar.

Todo dependerá de cómo se mueva el mercado en las próximas semanas. Si el actual entrenador decide continuar, el club seguirá su camino. Pero si se abre una puerta, en Bogotá ya tienen claro hacia dónde mirar.

Y ahí, en silencio, empieza a tomar forma un posible giro de proyecto que podría marcar el futuro inmediato del equipo.