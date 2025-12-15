La Jornada 16 de LaLiga 2025-26 se baja el telón con un partido atractivo en Madrid. Rayo Vallecano recibe a Real Betis en el estadio de Vallecas en un cruce que enfrenta a dos equipos con realidades distintas, pero con objetivos claros en la tabla. Para los locales, sumar en casa es clave para mantenerse alejados de la zona baja; para los verdiblancos, cada punto cuenta en la lucha por consolidarse en puestos europeos.

El compromiso se jugará el lunes 15 de diciembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un escenario históricamente exigente para los visitantes. A continuación, todos los detalles sobre dónde ver Rayo Vallecano vs Betis en TV y online, horarios internacionales, posibles formaciones y el contexto deportivo del encuentro.

Dónde ver Rayo Vallecano vs Betis en TV y online

Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en vivo:

España: Movistar Plus+ (dial 7), MOVISTAR+ LaLiga (54; Orange 110), MOVISTAR+ LaLiga HDR (440; Orange 111) y Orange Fútbol 1 (107)

Movistar Plus+ (dial 7), MOVISTAR+ LaLiga (54; Orange 110), MOVISTAR+ LaLiga HDR (440; Orange 111) y Orange Fútbol 1 (107) Colombia y el resto de Sudamérica: DIRECTV en TV (canales 610 y 1610) y DGO en streaming

DIRECTV en TV (canales 610 y 1610) y DGO en streaming México: SKY Sports en TV e Izzi Go en streaming

SKY Sports en TV e Izzi Go en streaming Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Detalles del partido de LaLiga: Rayo Vallecano vs Real Betis

Competencia: LaLiga EA Sports 2025-26 – Jornada 16

LaLiga EA Sports 2025-26 – Jornada 16 Estadio: Estadio de Vallecas (Madrid)

Estadio de Vallecas (Madrid) Capacidad: Más de 14.000 espectadores

Más de 14.000 espectadores Fecha: Lunes 15 de diciembre de 2025

Lunes 15 de diciembre de 2025 Hora: 21:00 en España | 15:00 en Colombia

A qué hora es el partido país por país

España: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. México (CDMX): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos: Costa Este: 3:00 p.m. Centro: 2:00 p.m. Pacífico: 12:00 m.



Probables alineaciones de Rayo Vallecano y Real Betis

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Nobel Mendy, Florian Lejeune, Pep Chavarría; Óscar Valentín, Gerard Gumbau, Isi Palazón; Jorge de Frutos, Álvaro García; Sergio Camello. DT: Íñigo Pérez.

Real Betis: Pau López; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan de Souza, Valentín Gómez; Marc Roca, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso; Antony, Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini.

Así llegan Rayo Vallecano y Betis a la Jornada 16 de LaLiga

El Rayo Vallecano afronta este compromiso ubicado en la casilla 13, con 17 puntos en el campeonato. El equipo de Íñigo Pérez ha mostrado solidez en Vallecas, pero necesita mayor regularidad para no verse comprometido en la segunda mitad de la temporada. En este partido no podrá contar con Unai López, sancionado, una baja sensible en el mediocampo. La buena noticia pasa por el regreso de Pathé Ciss, quien se reincorpora tras recibir permiso de la selección de Senegal.

El Real Betis, por su parte, llega en la sexta posición con 24 puntos, metido de lleno en la pelea por competiciones europeas. El equipo de Manuel Pellegrini atraviesa un momento competitivo positivo, aunque condicionado por una larga lista de ausencias. Para este partido, el técnico chileno no contará con Héctor Bellerín, Isco, Junior Firpo, Abde, Amrabat ni Bakambu, lo que obliga a rotar piezas y ajustar el plan de juego.

Un partido clave para cerrar la jornada de LaLiga

El duelo entre Rayo Vallecano y Betis aparece como uno de los más interesantes del cierre de la jornada 16. Vallecas será, como siempre, un escenario intenso, con presión alta y ritmo elevado, mientras que el Betis buscará imponer jerarquía y control del balón pese a las bajas.

Con objetivos distintos pero la misma necesidad de sumar, el choque promete ser determinante para el desarrollo de la tabla en el tramo final del año en LaLiga EA Sports 2025-26.