La Copa del Rey vuelve a regalar un cruce con historia y contexto especial. Real Murcia recibe al Real Betis en un partido a eliminación directa que despierta ilusión en la afición local y exige máxima concentración al equipo de Manuel Pellegrini. El encuentro se disputará el jueves 18 de diciembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, con transmisión confirmada en varias regiones.

El duelo se jugará en el estadio Enrique Roca de Murcia, escenario de gran capacidad para este tipo de citas, donde el conjunto pimentonero buscará prolongar su buen recorrido en el torneo frente a un rival de Primera División. Para el Betis, el reto será imponer jerarquía en un ambiente hostil y con varias bajas sensibles en su plantilla.

Detalles del partido: Real Murcia vs Real Betis

Competencia: Copa del Rey – Dieciseisavos de final

Copa del Rey – Dieciseisavos de final Estadio: Enrique Roca de Murcia (Murcia, España)

Enrique Roca de Murcia (Murcia, España) Capacidad: 31.000 espectadores

31.000 espectadores Fecha: Jueves 18 de diciembre de 2025

Jueves 18 de diciembre de 2025 Hora: 21:00 en España | 15:00 en Colombia

21:00 en España | 15:00 en Colombia Transmisión TV: Movistar LaLiga TV 3 y LaLiga TV Bar 3 (España)

Movistar LaLiga TV 3 y LaLiga TV Bar 3 (España) Transmisión online: WIN Play y Canal RCN App (Colombia), ESPN+ (EE. UU.)

Dónde ver Murcia vs Real Betis en TV y online

Estas son las señales y plataformas confirmadas para seguir el partido en vivo:

España: Movistar LaLiga TV 3 (dial 167 en Movistar, 123 en Orange) y LaLiga TV Bar 3 (dial 302)

(dial 167 en Movistar, 123 en Orange) y (dial 302) Colombia y resto de Sudamérica: WIN Play y Canal RCN App

México: SKY Sports en TV e Izzi Go en streaming

en TV e en streaming Estados Unidos: ESPN+

A qué hora es el partido del Betis en Copa del Rey, país por país

España: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 5:00 p.m.

5:00 p.m. México (CDMX): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos: Costa Este: 3:00 p.m. Centro: 2:00 p.m. Pacífico: 12:00 p.m.

Reino Unido: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Italia, Francia, Alemania: 9:00 p.m.

Probables alineaciones del partido

Real Murcia: Diego Piñeiro; David Vicente, Alberto González, Jorge Sánchez, Cristo Romero; Sekou Djanbou, Antonio David Moreno, Pedro León, Joao Pedro Palmberg; Pedro Benito y David Flakus. DT: Adrián Colunga.

Real Betis: Adrián San Miguel; Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan de Souza, Ricardo Rodríguez; Sergi Altimira, Nelson Deossa; Chimy Ávila, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme; Pablo García. DT: Manuel Pellegrini.

El camino del Real Murcia en la Copa del Rey

El Real Murcia llega a esta instancia con argumentos y confianza. En rondas anteriores dejó en el camino al Antequera CF tras una definición por penaltis y luego firmó una victoria de prestigio ante el Cádiz CF (3-2). Ese recorrido alimenta la ilusión de su afición, que espera una noche copera de alto voltaje en el Enrique Roca.

Con futbolistas de experiencia como Pedro León y una estructura competitiva, el equipo dirigido por Adrián Colunga apostará por intensidad, orden y aprovechamiento de los momentos clave. En un torneo de partido único, el factor emocional y el respaldo de más de 30 mil hinchas pueden marcar diferencias.

Real Betis, con bajas y rotaciones obligadas

El Real Betis afronta el compromiso con varias ausencias importantes. A las ya conocidas de Diego Llorente se sumó la lesión de Marc Roca, sufrida en el empate 0-0 ante Rayo Vallecano. Ambos se unen a Junior Firpo e Isco Alarcón, quienes continúan en la enfermería.

Además, Pellegrini no podrá contar con sus internacionales convocados a la Copa Africana de Naciones: Sofyan Amrabat, Ez Abde y Cédric Bakambu. Este contexto obliga al técnico chileno a apostar por alternativas y jóvenes, manteniendo el equilibrio entre competitividad y gestión de cargas en un calendario exigente.

El jueves 18 de diciembre, la Copa vuelve a escena con un duelo que promete intensidad, ambiente y emoción de principio a fin.