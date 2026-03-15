La Jornada 28 de LaLiga presenta un duelo con objetivos muy distintos en la tabla. El Barcelona recibe al Sevilla en el Spotify Camp Nou, en un compromiso clave para la pelea por el título y para la lucha por la permanencia.

El encuentro se disputará el domingo 15 de marzo, desde las 16:15 en España y las 10:15 en Colombia, en el Spotify Camp Nou, escenario con capacidad para más de 99.000 espectadores. El Barcelona llega como líder sólido, mientras que el Sevilla necesita sumar para alejarse de la zona de riesgo.

Dónde ver Barcelona vs Sevilla en TV y online

La transmisión oficial del partido estará disponible en televisión y plataformas digitales según el país.

España: DAZN LaLiga en Movistar (55) y Orange (113), DAZN LaLiga2 en Movistar (58) y Orange (114) y LaLiga TV Bar

en Movistar (55) y Orange (113), en Movistar (58) y Orange (114) y Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN 3 en TV y Disney+ Premium online

en TV y online México: SKY SPORTS en TV IZZI GO online

en TV online Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV e ESPN App.

Horarios del partido del Barcelona este domingo, país por país

El Barcelona vs Sevilla se jugará en los siguientes horarios destacados:

España: 16:15

16:15 Colombia, Perú, Ecuador: 10:15

10:15 México (CDMX): 09:15

09:15 Venezuela, Bolivia: 11:15

11:15 Chile, Argentina, Uruguay: 12:15

12:15 Estados Unidos: 10:15 ET / 07:15 PT.

Probables alineaciones del partido entre Barcelona y Sevilla

FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo; Roony Bardghji, Raphinha y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Sevilla FC: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sánchez, César Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Gabriel Suazo, Tanguy Nianzou; Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow; Akor Adams y Alexis Sánchez. DT: Matías Almeyda.

Cómo llegan Barcelona y Sevilla a la Jornada 28 de LaLiga EA Sports

El Barcelona lidera LaLiga con 67 puntos en 27 partidos. Llega en excelente momento, tras ganar sus tres encuentros más recientes, consolidando su ventaja en la cima y mostrando solidez tanto en ataque como en defensa.

El Sevilla, por su parte, ocupa la casilla 15 con 31 puntos, apenas cinco por encima de la zona de descenso. En sus últimos seis partidos solo logró una victoria y acumuló cuatro empates, una racha que evidencia la necesidad de mejorar su eficacia si quiere evitar complicaciones en el cierre de temporada.

Ficha del partido FC Barcelona vs Sevilla FC