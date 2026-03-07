La Jornada 27 de LaLiga ofrece uno de los encuentros más atractivos del fin de semana: Athletic Club recibe al Barcelona en San Mamés. Ambos equipos llegan con el golpe reciente de haber quedado eliminados en las semifinales de la Copa del Rey, lo que convierte este partido en una oportunidad inmediata de reacción.

El compromiso se disputará el sábado 7 de marzo, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el estadio San Mamés, con capacidad para más de 53.000 espectadores. Un escenario tradicionalmente complejo para cualquier visitante y que suele elevar el nivel competitivo del Athletic.

Dónde ver Athletic Club vs Barcelona en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en distintas señales oficiales según el país, tanto en televisión como en plataformas digitales.

España

M+ LALIGA (M54 O110)

M+ LALIGA HDR (M440 O111)

Movistar Plus+ (M7): VER PARTIDO

Orange Fútbol 1 (107)

M+ LALIGA 3 (M167 O123)

M+ Vamos 2 (51)

LaLiga TV Bar

(Todos a través de la plataforma Movistar Plus+)

Colombia y el resto de Sudamérica

DIRECTV (610 y 1610) en TV

(610 y 1610) en TV DGO online

México

SKY SPORTS en TV

en TV Disney+ Premium online

Estados Unidos

ESPN Deportes

fuboTV

ESPN App.

Horarios del partido del Barcelona, país por país

El Athletic vs Barcelona se jugará en los siguientes horarios internacionales destacados:

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Chile, Argentina, Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 12:00 PT.

Probables alineaciones de Barcelona y Athletic Club

Athletic Club: Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Íñigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet; Iñaki Williams, Álex Berenguer y Gorka Guruzeta. DT: Ernesto Valverde.

FC Barcelona: Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Pedri, Marc Bernal, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

Cómo llegan Athletic y Barcelona a la Jornada 27 de LaLiga EA Sports

El Barcelona llega como líder de LaLiga con 64 puntos en 26 partidos, apenas uno por encima del Real Madrid. La lucha por el título está completamente abierta, y cada jornada representa una final en el tramo decisivo del campeonato.

Athletic Club, por su parte, ocupa la novena posición con 35 unidades. Aunque se mantiene en la zona media de la tabla, necesita regularidad para acercarse a puestos europeos. La eliminación copera puede convertirse en un impulso competitivo para reenfocarse en el torneo doméstico.

Ficha del partido Athletic Club vs FC Barcelona