La jornada 12 de LaLiga dejó un ajuste importante en la lucha por la punta. Real Madrid, que llegaba como líder sólido del campeonato, no pudo pasar del empate sin goles en su visita a Rayo Vallecano. Un resultado que frenó su ritmo y abrió la puerta para que Barcelona recortara distancia.

El equipo de Hansi Flick hizo su tarea en Balaídos. Con un triunfo 2-4 sobre Celta de Vigo, sostenido por la tripleta de Robert Lewandowski y el gol de Lamine Yamal, el cuadro blaugrana logró disminuir la brecha con el Real Madrid en la clasificación. La lucha por el liderato vuelve a estar completamente abierta.

Cómo queda la lucha por la cima en LaLiga EA Sports

La diferencia entre los dos grandes es ahora de 3 puntos, una cifra que en un calendario todavía largo puede modificarse rápidamente. Pero más allá de la matemática, el momento emocional parece inclinarse hacia Barcelona, que se recuperó con una victoria exigente fuera de casa, mientras el Madrid dejó dudas en un partido en el que no logró imponer su juego.

Clasificación de LaLiga 2025-26 (Jornada 12)

1- Real Madrid: 31 puntos, +16 (12 partidos)

2- FC Barcelona: 28 puntos, +17 (12 partidos)

3- Villarreal CF: 26 puntos, +14 (12 partidos)

4- Atlético de Madrid: 25 puntos, +13 (12 partidos)

5- Real Betis: 20 puntos, +6 (12 partidos)

6- RCD Espanyol: 18 puntos, 0 (12 partidos)

7- Athletic Club: 17 puntos, -1 (12 partidos)

8- Getafe: 17 puntos, -2 (12 partidos)

9- Sevilla FC: 16 puntos, -1 (12 partidos)

10- Deportivo Alavés: 15 puntos, 0 (12 partidos)

11- Elche CF: 15 puntos, -1 (12 partidos)

12- Rayo Vallecano: 15 puntos, -2 (12 partidos)

13- Celta de Vigo: 13 puntos, -3 (12 partidos)

14- Real Sociedad: 13 puntos, -3 (12 partidos)

15- Real Mallorca: 12 puntos, -6 (12 partidos)

16: Osasuna: 11 puntos, -3 (12 partidos)

17- Valencia CF: 10 puntos, -10 (12 partidos)

18- Girona: 10 puntos, -13 (12 partidos)

19: Levante: 9 puntos, -7 (12 partidos)

20- Real Oviedo: 8 puntos, -13 (12 partidos).

El resto de la tabla muestra también una pelea abierta por puestos de competencias europeas y, en la zona baja, varios equipos comprometidos muy pronto, como Girona, Levante y Real Oviedo.

Real Madrid: frenazo ante Rayo y un ataque sin claridad

El equipo dirigido por Xabi Alonso venía mostrando regularidad, solidez y una idea de control. Pero en Vallecas, el ritmo se cortó. Rayo Vallecano supo cerrar espacios interiores, presionó desde atrás y evitó que el Madrid encontrara fluidez entre líneas. Kylian Mbappé y Jude Bellingham, habituales referencias ofensivas, no lograron romper la defensa rival.

Barcelona: victoria clave en Vigo y señales de recuperación

Del lado culé, el triunfo en Vigo tuvo varias lecturas positivas. Robert Lewandowski volvió a ser decisivo con tres goles, dando una respuesta importante en una temporada en la que su continuidad ha sido tema recurrente. El polaco mostró jerarquía, presencia y eficacia. Por su parte, Lamine Yamal sumó otra actuación determinante. Marcó el tercer gol de Barcelona, decisivo para sostener el resultado en un partido de alta exigencia. A sus 18 años, continúa asumiendo responsabilidades de peso en el ataque.

La parte baja de la clasificación de LaLiga: preocupación temprana para varios clubes

La situación en el fondo de la clasificación se está volviendo delicada: