Barcelona estuvo muy cerca de protagonizar otra de esas remontadas que suelen quedar grabadas en la historia del club. El equipo dirigido por Hansi Flick afrontaba la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey con una misión extremadamente difícil: revertir el 4-0 sufrido ante el Atlético de Madrid en el partido de ida.

El escenario exigía una noche perfecta en el Spotify Camp Nou. El Barça necesitaba marcar al menos cuatro goles para igualar la serie y forzar la definición por penaltis, o cinco para lograr una clasificación directa a la final. Cualquier otro resultado significaba la eliminación del torneo.

El equipo respondió con carácter y estuvo muy cerca de lograrlo. Ganó el partido de vuelta por 3-0 con goles de Marc Bernal (doblete) y Raphinha. El resultado dejó al equipo azulgrana a un solo gol de llevar la eliminatoria a los penaltis. La remontada estuvo al alcance, pero finalmente faltó ese tanto decisivo que hubiera cambiado el destino de la serie.

Qué necesitaba el Barcelona para remontar al Atlético de Madrid

El contexto de la eliminatoria condicionó todo el planteamiento del Barcelona. El 4-0 encajado en el Riyadh Air Metropolitano obligaba al equipo a buscar una remontada histórica en casa.

Las cuentas eran claras desde el inicio del partido. Si el Barcelona ganaba por cuatro goles de diferencia, la serie quedaría empatada y se definiría desde el punto penal. Si lograba una ventaja mayor, obtendría el pase directo a la final de la Copa del Rey.

Durante buena parte del encuentro, el Camp Nou creyó en la posibilidad de una remontada. El equipo generó ocasiones y mantuvo el dominio territorial ante un Atlético de Madrid que se defendió con orden para sostener la ventaja conseguida en la ida.

El tercer gol del Barcelona elevó la tensión en el estadio. Con el 3-0 en el marcador, el equipo estaba a solo un tanto de empatar la eliminatoria. Sin embargo, ese gol nunca llegó y el tiempo terminó favoreciendo al conjunto dirigido por Diego Simeone.

Los goles de Marc Bernal y Raphinha que acercaron la épica

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Marc Bernal. El mediocampista aportó dos goles que encendieron al estadio y sostuvieron la ilusión de una remontada posible. El primer tanto llegó para abrir el marcador y darle al Barcelona la confianza necesaria para seguir empujando. Lo hizo a los 29 minutos.

El segundo tanto también llegó en el primer tiempo. Lo hizo Raphinha de penalti. El brasileño volvió a demostrar su importancia en el ataque del equipo. Y el tercer gol lo hizo de nuevo Bernal, ahora a los 72 minutos.

Durante los últimos minutos del encuentro, el equipo se volcó completamente al ataque. El Camp Nou empujó al equipo en busca del gol que llevara la eliminatoria a los penaltis, pero el Atlético resistió hasta el final.

Por qué el Barcelona no logró completar la remontada ante el Atlético

A pesar del buen rendimiento mostrado en el partido de vuelta, al Barcelona le faltaron algunos detalles para completar la remontada. Uno de los factores fue la falta de eficacia en momentos clave. El equipo generó oportunidades claras para marcar el cuarto gol, pero no logró concretarlas. En eliminatorias tan ajustadas, cada ocasión perdida puede marcar la diferencia.

También influyó la solidez defensiva del Atlético de Madrid. El equipo dirigido por Simeone se mantuvo ordenado durante todo el partido, defendiendo con intensidad y evitando que el Barcelona encontrara espacios en los minutos finales.

El contexto físico y las ausencias también tuvieron su peso en el rendimiento del Barça. Con una plantilla exigida por el calendario y algunas bajas importantes, el equipo tuvo que exigir al máximo a los jugadores disponibles.

Barcelona eliminado de la Copa del Rey 2025-26

Con el resultado final de la eliminatoria, el Barcelona queda eliminado de la Copa del Rey en la instancia de semifinales. El club azulgrana no podrá luchar por este título en la temporada 2025-26. Es el campeón vigente y ahora habrá otro campeón.

La eliminación llega en un curso donde el equipo ya ha conseguido un trofeo importante: la Supercopa de España, ganada tras vencer al Real Madrid en la final. A pesar de ese logro, la Copa del Rey representaba una oportunidad para ampliar el palmarés de la temporada. La forma en que se produjo la eliminación, quedándose a un gol de la remontada, deja una sensación de frustración en el entorno culé.

Qué le queda al Barcelona en la temporada 2025-26

La Copa del Rey ya quedó atrás y el Barcelona todavía tiene objetivos importantes en el resto de la temporada.

LaLiga: el equipo atraviesa un momento competitivo muy sólido. Tras 26 jornadas disputadas, el Barcelona ocupa el primer lugar de la tabla con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, su principal rival en la pelea por el título.

La regularidad del equipo en el torneo doméstico lo mantiene como el principal candidato a quedarse con el campeonato. Cada jornada será clave en un cierre de temporada donde el margen de error será mínimo.

Champions League: el equipo azulgrana ya aseguró su clasificación a los octavos de final y tendrá como rival al Newcastle United.

La competición europea aparece ahora como uno de los grandes desafíos del club. Tras quedarse a las puertas de la final de Copa del Rey, el Barcelona buscará convertir la frustración en motivación para seguir compitiendo por los títulos que aún están en juego.