Barcelona vuelve a enfrentarse a una situación límite. Tras caer 4-0 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey, el equipo azulgrana está obligado a protagonizar una remontada histórica si quiere meterse en la final. El desafío es enorme, pero la historia del club demuestra que no sería la primera vez que logra lo impensado.

En el día en que el Barça busca revertir una desventaja contundente, la memoria colectiva del barcelonismo se llena de recuerdos de noches mágicas. Eliminatorias que parecían perdidas y terminaron convertidas en gestas inolvidables. Partidos que forjaron la identidad de un club acostumbrado a competir hasta el último minuto.

El 4-0 sufrido ante el Atlético es un marcador duro, pero el Barcelona ya ha sabido levantarse en contextos similares. Repasar esas remontadas no es solo un ejercicio de nostalgia, también es una fuente de inspiración para una nueva noche decisiva en el Camp Nou.

Copa de Europa 1985-86: el triplete de Pichi Alonso ante el Goteborg

Uno de los precedentes más emblemáticos en la historia de remontadas del Barcelona ocurrió en la Copa de Europa 1985-86. En la ida, el Göteborg golpeó con fuerza y se impuso 3-0 con goles de Nilsson (24’ y 44’) y Holmgren (59’). La eliminatoria parecía sentenciada.

Sin embargo, en la vuelta apareció Pichi Alonso para firmar una actuación legendaria. El delantero marcó un triplete que igualó la serie 3-3 y devolvió la esperanza al Camp Nou. El partido se fue a la tanda de penaltis y el Barcelona completó la hazaña con un 5-4 desde los once metros. Aquella noche quedó grabada como uno de los grandes capítulos europeos del club.

Supercopa de España 2010: Messi lidera la remontada ante Sevilla

Otro recuerdo imborrable llegó en la Supercopa de España 2010. El Barcelona había caído 3-1 en la ida frente al Sevilla y necesitaba una actuación perfecta en casa. El equipo dirigido por Pep Guardiola respondió con autoridad.

Un autogol de Abdoulay Konko abrió el marcador y, a partir de allí, Lionel Messi tomó el protagonismo. El argentino firmó una tripleta que selló el 4-0 en el Camp Nou. El global terminó 5-3 a favor del Barça y el título quedó en casa. Aquella noche confirmó la capacidad del equipo para reaccionar en momentos de máxima presión.

Barcelona vs PSG 2017: la remontada más recordada en Champions League

Si hay una remontada que marcó una era reciente es la del 2017 ante el PSG en la Champions League. En la ida, el Barcelona había sufrido un 4-0 en el Parque de los Príncipes. Muchos daban la eliminatoria por cerrada. En la vuelta, el Camp Nou fue escenario de una noche histórica.

Luis Suárez abrió el camino, Kurzawa marcó en propia puerta, Lionel Messi anotó de penalti y Neymar firmó dos goles decisivos. Cuando parecía que no alcanzaba, llegó el tanto agónico de Sergi Roberto en el minuto final para sellar el 6-1 definitivo. El global 6-5 quedó grabado como una de las mayores remontadas en la historia de la Champions League.

Copa del Rey 1996-97: la remontada épica ante el Atlético

El mejor antecedente frente al Atlético de Madrid se remonta a la Copa del Rey 1996-97. En los cuartos de final, el partido de ida había terminado 2-2, dejando la eliminatoria abierta. En la vuelta, el Atlético sorprendió con un triplete de Milinko Pantić en apenas media hora, colocando el marcador 0-3 en el Camp Nou. El panorama parecía devastador.

Sin embargo, tras el descanso, el equipo dirigido por Bobby Robson reaccionó con un Ronaldo Nazário imparable. Aunque el Atlético marcó el 2-4, el Barça respondió con una reacción en cadena. Figo, el propio Ronaldo y finalmente Pizzi completaron una remontada de locura para el 5-4 definitivo.

Aquel partido demostró que incluso en los escenarios más adversos, el Barcelona puede encontrar energía y talento para cambiar la historia.

Barcelona busca repetir la épica en la Copa del Rey 2025-26

El contexto actual es exigente. Remontar un 4-0 ante el Atlético de Madrid en una semifinal de Copa del Rey requiere eficacia ofensiva, solidez defensiva y fortaleza mental. El equipo de Hansi Flick necesita marcar pronto y mantener el orden para evitar que un gol visitante complique aún más la eliminatoria. La presión es alta, pero la historia demuestra que el Barcelona sabe competir en noches decisivas.

Cada una de estas remontadas forma parte del ADN competitivo del club. Desde Pichi Alonso hasta Messi y Sergi Roberto, pasando por Ronaldo Nazário, el Barça ha construido una tradición de noches inolvidables. Hoy, el desafío es mayúsculo. Pero si algo enseñan estos antecedentes es que en el Camp Nou, cuando el Barcelona cree, las remontadas pueden convertirse en realidad.