El Barcelona ha encontrado en Lamine Yamal mucho más que un talento prometedor: ha hallado un líder en construcción. Desde que asumió el dorsal 10 en los partidos oficiales de LaLiga, el joven de 18 años ha respondido con actuaciones que no solo destacan en el marcador, sino que empiezan a marcar tendencia dentro y fuera del campo.

En apenas tres jornadas de la temporada 2025-26, el extremo suma dos goles y dos asistencias, números que lo colocan como uno de los jugadores más determinantes del inicio de campaña. Y cada uno de sus festejos, con un gesto que ya se ha vuelto inconfundible, envía un mensaje claro sobre su confianza y personalidad.

Números que confirman el impacto de Lamine Yamal en el Barcelona

El reciente capítulo de esta historia se escribió en el duelo ante Rayo Vallecano, donde Yamal marcó el tanto del empate 1-1, confirmando su capacidad para aparecer en los momentos importantes. Antes, ya había anotado en la victoria frente al Real Mallorca y había brindado dos asistencias claves: una en ese mismo partido y otra en el compromiso frente al Levante.

Con estos registros, Lamine Yamal acumula 2 goles y 2 asistencias en apenas tres partidos, ratificando que el peso del dorsal 10 no lo intimida. Por el contrario, parece impulsarlo a ofrecer su mejor versión, liderando el ataque culé con desequilibrio, velocidad y claridad en el último pase.

La 10 del Barcelona: un dorsal con historia y responsabilidad

La camiseta número 10 del Barcelona no es una más. Ha sido utilizada por leyendas como Lionel Messi, Ronaldinho, Rivaldo y Romário, jugadores que marcaron eras en el club. Para Lamine Yamal, asumir ese legado a los 18 años era un desafío enorme, pero su inicio de temporada demuestra que está preparado.

Su protagonismo no solo se mide en estadísticas. El joven pide el balón, encara rivales y asume el rol de referente ofensivo. En cada encuentro muestra madurez y carácter, cualidades que lo convierten en uno de los pilares del proyecto liderado por Hansi Flick.

Lo que significa el nuevo festejo de Lamine Yamal

Cada vez que Yamal marca, el Camp Nou y los estadios que visita el Barça son testigos de una celebración especial: el extremo se golpea el pecho y luego se coloca una corona imaginaria en la cabeza. Este gesto, lejos de ser improvisado, tiene una referencia clara: LeBron James.

El ídolo de la NBA ha utilizado esta celebración durante años, simbolizando su dominio y liderazgo en la cancha. Yamal, apasionado por el baloncesto y seguidor del estadounidense, adoptó el gesto como una forma de expresar su confianza y ambición. En redes sociales, incluso ha compartido imágenes con la corona dibujada, reforzando el mensaje.

Lamine Yamal, de promesa a realidad

El arranque de temporada está demostrando que Lamine Yamal ya no es solo “el futuro” del Barcelona: es el presente. Su capacidad para desequilibrar, asistir y definir lo ha convertido en una pieza esencial en el esquema de Flick, que le ha dado libertad para explotar su talento.

Su entendimiento con jugadores como Robert Lewandowski, Raphinha, Marcus Rashford, Pedri y Gavi está potenciando al equipo, y su influencia en el juego es cada vez más evidente. Con apenas 18 años, el canterano está respondiendo como un veterano en escenarios de alta exigencia.

Un símbolo para la nueva generación culé

Más allá de los goles y las asistencias, Yamal está construyendo un vínculo especial con la afición. Su juventud, su estilo de juego atrevido y su personalidad dentro y fuera de la cancha lo han convertido en un ícono para los más jóvenes, que ven en él la representación de una nueva era del Barcelona.

El festejo de la “corona” ya es replicado por niños en academias y partidos amateurs, consolidando el impacto cultural que empieza a generar su figura. El dorsal 10, que alguna vez parecía una carga imposible, ahora es símbolo de ilusión y orgullo.

Lo que viene para Yamal y el Barça

Con el inicio arrollador en LaLiga, el Barcelona afronta un calendario exigente que incluirá la fase de grupos de la Champions League y compromisos decisivos en el torneo doméstico. Para Yamal, será la oportunidad de seguir creciendo y demostrar que su nivel puede sostenerse también en el escenario europeo.

Si mantiene el rendimiento y la actitud mostrada en estas primeras jornadas, el extremo no solo consolidará su papel en el equipo, sino que podría empezar a escribir un capítulo histórico con el dorsal más emblemático del club. Hoy, cada vez que se golpea el pecho y se coloca la corona imaginaria, Lamine Yamal deja claro que está listo para liderar al Barcelona.