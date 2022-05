"Junior no me dio la chance, pero si me llama Fuad Char..."

Rafael Santos Borré volvió a dejar claro que es hincha del Deportivo Cali. Aunque no le cierra la puerta a jugar en Junior…

Cuando era un adolescente futbolero cualquiera del barrio Santo Domingo, Rafael Santos Borré destacaba como uno de los jugadores juveniles más prometedores del Atlántico. Los ojeadores Henry Peralta y Agustín Garizábalo lo pulieron y lo llevaron al Deportivo Cali, donde debutó, fue campeón y dio el salto a Europa.

+ Carlos Bacca: ¿Se reactiva su vuelta a Junior?

+ ¿Cómo es el contrato de Miguel Borja en Junior?

Gracias a esa experiencia que Borré vivió en la capital del Valle, quedó identificado con el Verdiblanco. Así lo expresó en diálogo con ToqueSports, cuando le preguntaron sobre si jugaría alguna vez en el Junior de Barranquilla, el equipo de su ciudad natal y de sus padres.



“En las inferiores del Cali me nació el fanatismo por el club. Si a la profesional le iba bien, había más dinero para las divisiones menores. Fui creciendo y me hice hincha. Pero de niño siempre me llevaron al Metropolitano, seguía a Junior. Viví varias finales de Junior y es un equipo que también ha tenido un lugar en mi vida”, admitió.

“La gente tiene que saber que Junior no me dio la oportunidad, me la dio el Cali. Hablaría con Don Fuad a ver qué nos propone. La primera opción será del Deportivo Cali, pero escucharía que nos propone Fuad”, dijo entre risas. La hinchada Tiburona se puede ilusionar con un Santos Borré jugando de rojiblanco algún día.