“El fútbol colombiano va para atrás y no queremos verlo”

Sebastián Viera, capitán de Junior, criticó las estructuras del fútbol colombiano y habló de lo que se debería mejorar para estar a la altura.

Como uno de los jugadores más longevos del fútbol colombiano, Mario Sebastián Viera siempre se ha preocupado por el estado del balompié nacional. En diálogo con ESPN F90 , el uruguayo fue muy crítico con algunas cosas que según su punto de vista aportan a la decadencia.

“No soy colombiano, pero me siento parte y creo que tengo la autoridad para poder hablar. No hemos crecido, vamos para atrás. A los jugadores no se nos escucha, y no nos abren las puertas como para ayudar. Queremos que el fútbol colombiano tenga un lugar importante. Hay mucha tela por cortar”, expresó el guardameta.

Viera se animó a dar algunas ideas que pueden servir como soluciones. Para él, es fundamental que los dirigentes le presten atención a la opinión de los jugadores:

“Por ejemplo, tiene que haber una categoría C porque no hacen crecer a los equipos de la B. También tenemos ejemplos como los de Independiente del Valle. En el tema de la infraestructura no le damos herramientas a los jóvenes para que crezcan. Podemos mirar lo que tenemos al lado, pero no lo vemos, o no queremos”, sentenció.