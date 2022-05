Vélez corrigió: ¿Sí fue Falcao quien pudo fichar por Junior?

¿Es cierto que Falcao u otro exSelección pudo llegar a Junior de la mano de Amaranto Perea? Carlos Antonio Vélez aclaró lo que contó días atrás.

Muchos se sorprendieron cuando Carlos Antonio Vélez lo dijo: Radamel Falcao García pudo llegar a Junior en 2021, antes de incorporarse al Rayo Vallecano. Enseguida la noticia se hizo viral y Luis Amaranto Pera, DT Tiburón en aquella época, desmintió todo en diálogo con El Heraldo.

Pero el periodista volvió a insistir en que Perea dijo que hubo conversaciones con el samario, y que él “no estaba loco”. En su programa matutino Palabras Mayores se extendió sobre el tema y aclaró el malentendido.



“Es posible que Perea haya tenido un lapsus, y en vez de decir Bacca, quien sí estuvo a punto de fichar por el Junior de Barranquilla, dijo Falcao. Eso pudo pasar. No tiene que crecer la bola de nieve. Amaranto dio la entrevista, y se confundió. No pasa nada. O a lo mejor yo pude escuchar Falcao y no Bacca. Ni él miente ni yo tampoco”.

Al final, lo que hizo Vélez fue confirmar lo que ya se sabía: Carlos Bacca estuvo a nada de volver a Junior. De hecho, a mediados de 2021 se llegó a un arreglo en lo económico, pero Fuad Char le dio reversa a la negociación. Falcao nunca estuvo en conversaciones con la institución barranquillera.