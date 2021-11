Xavi Hernández, el nuevo DT del Barcelona, y sus elogios a James

Un par de semanas antes de ser confirmado como DT del Barcelona, Xavi Hernández dirigió un partido en el que James Rodríguez fue rival. Ese terminó siendo su último título con Al Sadd en Catar.

Era la Copa del Emir. Sus dirigidos se impusieron para cerrar su ciclo como DT del club de la mejor manera. Al frente se dio la caída de Al Rayyan. La escuadra que contó con James perdió la posibilidad de iniciar su ciclo en el club con una coronación. Fue final perdida y un recuerdo que hoy toma relevancia con la llegada de Xavi Hernández a la dirección técnica de FC Barcelona.

Sus palabras antes del juego para elogiar a James Rodríguez fueron: “La liga de Catar ha mejorado mucho. En los últimos 2 o 3 años ha habido entrenadores importantes en el país que mejoraron la calidad del jugador local. La llegada de jugadores como Cazorla, Gabi en su momento, Brahimi y James Rodríguez ahora. Son jugadores que van a marcar la diferencia pero además, aportan su calidad al juego colectivo del equipo”.

Y agregó: “La llegada de este tipo de futbolistas (James) es muy buena para el país en general no solo para sus equipos, para Al Rayyan o Al Sadd, sino para el organigrama del fútbol de Catar porque al final todo el mundo mejora y todo el mundo aprende con ellos”.

Dicho esto, se dio la final. Xavi Hernández dirigió al equipo ganador. Nuevo título para él al mando de Al Sadd y ciclo terminado. Ahora ha sido confirmado como el nuevo entrenador de FC Barcelona. Llega para reemplazar a Ronald Koeman en el cargo, quien salió del mismo tras un partido perdido por el club ante Rayo Vallecano, con gol de Radamel Falcao García.

