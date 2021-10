¿Qué fue lo que le sacó la piedra a James Rodríguez?

Se jugaba el minuto 92, de los 5 que se adicionaron. Al Rayyan, desbocado. Desorden puro, corazón y algo de James, quien llevaba la iniciativa con sus pases o mediante lanzamientos de falta. Tampoco fue un gran partido del colombiano, pero demostró, en parte, su experiencia.

Vino una de esas faltas que, en otra liga, es roja directa. Los árbitros la ven y de inmediato, sin cavilaciones ni VAR, sancionan. ¡Era roja! El jugador del Al Arabi no tenía por qué haber sido tan tosco en esa acción. No fue la primera que por ese estilo recibió James. Recién comenzado el partido le dieron otro golpe.

Parece que a ese tipo de situaciones se tendrá que acostumbrar porque la decisión del juez, amonestándolo, encendió la llama de su furia. James se olvidó del golpe. Protestó y vociferó. Más se enojó, cuando el juez no le prestaba atención.

Entonces, en ese momento, James se salió de casillas. Manotazos, protestas, más quejas. Sus compañeros, tratando de persuadirlo. Imposible así. El árbitro lo expulsó.

El jugador colombiano, antes de irse, aplaudió al juez. Luego se despojó de su camiseta, aún fastidiado con lo sucedido. Se recluyó en el camino.

🇨🇴 James Rodriguez just got destroyed by a defender .. and he got 2 yellow cards for yelling at the referee and got sent off @bylka613_ @QFootLive 😳😳 pic.twitter.com/G0jyqEScWX

— 🇩🇿⚽️ (@footdzvideo) October 30, 2021