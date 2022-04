Hay muchas especulación sobre el futuro de James Rodríguez, quien se perderá el resto de la temporada con Al Rayyan (Catar), cuadro que disputa la Champions League de Asía.

Y es que la información oficial más reciente sobre el colombiano es una lesión que padece, por la cual estará tres semanas más por fuera de las canchas.

+ ¿El nuevo destino de James Rodríguez?: Ojo a la foto que publicaron

+ James Rodríguez: con el paso del tiempo su pase vale menos

“Tras el examen médico y la resonancia magnética de James Rodríguez.. se confirmó que presentaba una nueva lesión en el músculo anterior de la pierna izquierda (desgarro de primer grado), la cual estará ausente unas 3 semanas”.

Esto se ha prestado para fortalecer más los rumores en torno a su futuro y su cambio de club. Cabe recordar que el mismo James confirmó, en su cuenta de Twitch, que salir de Catar es una opción.

Ante esto, se conoció que difícilmente el colombiano vuelva a jugar con Al Rayyan y que desde ya, su representante, Jorge Méndes, trabaja en ubicarlo en un nuevo club.

Según el periodista de Win Sports, Felipe Sierra, el ’10’ de la Selección Colombia tiene pretendientes en Arabia Saudita e incluso del futbol turco. Eso sí, para cambiar de Liga, James deberá reducir su salario.

🚨 EXCL. James Rodríguez (30) will no longer play in #AlRayyan. Colombian has already communicated his desire to leave and Jorge Mendes is working on it

👀 His wish is to return to Europe, with a salary reduction. Saudi Arabia 🇸🇦 and Turkey 🇹🇷 have inquired about the situation pic.twitter.com/hJVKbELPtU

— Pipe Sierra (@PSierraR) April 26, 2022