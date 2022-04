Varios rumores han surgido sobre el futuro de James Rodríguez, quien no juega desde hace varios días con Al Rayyan, club que disputa la Champions League de Asia.

Y es que en las últimas horas, el cuadro catarí emitió un comunicado oficial sobre la situación del colombiano y confirmó que “presenta una nueva lesión en el músculo anterior de la pierna izquierda” y estará tres meses más por fuera de las canchas.

Así las cosas, el semestre para el colombiano ha terminado y desde ya se especula sobre su futuro, pues este no estaría en Catar, liga a la cual llegó en 2021, siendo el jugador más costoso en se balompié.

Y es que en la últimas horas surgió una foto en redes sociales que le da más fuerza a su salida del balompié de Catar. James Rodríguez posó junto a , Meshal Alsefai, un empresario de Arabia Saudita que se mostró feliz junto al colombiano y en la descripción escribió: “hasta que nos volvamos a ver”.

De inmediato se incrementaron los rumores, sin dejar a atrás que la liga árabe es mejor que la de Catar.

It was an honor and pleasure to see you today, my best wishes until we meet again.@jamesdrodriguez pic.twitter.com/5tUo1yoATv

— مشعل السفاعي (@meshal_alsefai) April 22, 2022