¿Lesión de James Rodríguez?: Otro partido que se pierde con Al Rayyan

Segundo partido consecutivo que se pierde James Rodríguez con Al Rayyan. Tampoco fue convocado para el juego de este viernes ante Al Shamal, válido por la última jornada de la Liga de Catar.

Aunque no hay reporte médico oficial por parte del club sobre James Rodríguez (algo que siempre ha pasado con el colombiano en todos los clubes), es evidente que el ’10’ atraviesa por una lesión, la cual también lo marginó del pasado juego ante Al Sadd.

No obstante, lo extraño aquí es que en las últimas horas se le vio entrenando normalmente, a la par de sus compañeros. Todo indicaba que estaría para este juego que no tiene trascendencia alguna, pues es la última jornada de la Liga de Catar, donde Al Rayyan se salvó del descenso, algo similar pasa con Al Shamal, que no descendió y tampoco estuvo en los puestos de arriba. El título fue para Al Sadd.

Sobre las 9: 00 a.m. (hora colombiana), de este viernes será el juego entre el equipo de James y Al Shamal, válido por la jornada 22 de la Liga. Se espera que por lo menos el DT del equipo confirme la razón por la que el colombiano no estuvo en sus planes.

De esta manera termina la competición para James en la Liga de Catar y ahora se viene la Liga de Campeones de la AFC (campeonato de clubes de la confederación Asiática de Fútbol).

El ’10’ de la ‘Tricolor’, en lo que lleva en Catar, ha logrado jugar 12 partidos, en los que pudo realizar siete asistencias y marcar cinco goles.

Formación de Al Rayyan vs, Al Shamal (sin James)