Así prepara James Rodríguez su primera final con Al-Rayyan en Catar

James Rodríguez no tuvo su mejor debut con Al-Rayyan, ya que no pudo hacer nada para evitar la goleada por 3-0 contra Al-Duhail. Sin embargo, esta misma semana tendrá una revancha y la oportunidad de brillar por primera vez con su nuevo equipo.

El próximo viernes 22 de octubre a las 11:00 de la mañana (hora colombiana) el elenco catarí podrá coronarse campeón en la final de la Copa del Emir ante el Al-Sadd y podría convertirse en el primer título del mediocampista en su paso por el fútbol del Medio Oriente.

Por lo tanto, el club se ha encargado de mostrar a través de las redes sociales la preparación del duelo y allí uno de los protagonistas principales ha sido el volante cucuteño, quien se ve muy enfocado en sumar minutos y aportar talento para volver a la élite de su carrera.

Sin embargo, el reto será de alta complejidad, pues en el último choque entre ambos oncenos, el Al-Sadd ganó por 2-4 en su visita al Al-Rayyan, el pasado 22 de septiembre. En ese entonces James aún no se había estrenado, pues se encontraba en proceso de recuperación de una lesión.

التدريبات الرئيسية استعدادا لنهائي #كأس_الأمير

Al Rayyan training in preparation for the #AmirCup final pic.twitter.com/ETF1AnxC8A

— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) October 20, 2021