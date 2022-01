Isabella Echeverri y Natalia Gaitán, convocadas con el Sevilla

Las colombianas estarán a dispocisión del cuerpo técnico para el partido frente al Madrid.

Este sábado 8 de enerp vuelve La Liga Femenina de promera división en España y las noticias para las fútbolistas colombianas son agradables, ya que Isabella Echeverri y su compañera Natalia Gaitán fueron convocadas por el director técnico, Cristian Toro.

Sevilla realizó fuertes trabajos durante la semana para visitar al Madrid por la jornada 16 de la La Liga. El equipo de las colombianas se encuentra en la décima posición con 18 puntos, mientras que su rival se ubica octavo con 20 unidades. Se espera que Sevilla pueda sacar ventaja y pueda subir en la tabla.

Los otros juegos que se disputarán en la jornada son:

Villareal vs Alavés Gloriosas

Granadilla Tenerife vs Barcelona F.C.

Rayo Vallecano vs Eibar Femenino

Real Betis vs Levante

Real Sociedad vs Atlhetic Club

Sporting de Huelva vs Valencia