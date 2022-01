The Best: Christiane Endler, la sudamericana nominada a mejor arquera

Cinco guardametas son las nominadas a mejor a arquera en el fútbol femenino.

Este 17 de enero en la ceremonia de premiación por parte de la FIFA, también se eligirá a la mejor portera de la temporada 20/21. Las finalistas que disputarán el primer puesto, son cinco.

Los encargados de votar y quienes decidirán quien tendrá el galardón de mejor guardamenta, tendrán que tener presentes los logros que conseguidos por las candidatas. En la última edición de la premiación la ganadora fue la francesa, Sarah Bouhadd.

+ Álvaro Anzola, el entrenador de arqueros que ahora es DT de Millos Femenino

+ Alexia Putellas, una de las nominadas al FIFA The Best

Ann-Katrin Berger: La alemana campeona con Chelsea de la Women’s Super League, es una de las más firmes candidatas por sus habilidades en arco que la han llevado a ser una de las jugadoras más importantes del club inglés.

Christiane Endler: La arquera chilena campeona con el Paris Saint Germain, es la única sudamericana que se encuentra en la terna de nominada. Endler es la única arquera que ha estado como participante en las últimas tres premiaciones de la FIFA.

Stephanie Lynn Marie Labbé: La canadiense ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón fue de suma importancia para que su equipo hiciera historia y consiguiera uno de los trofeos más importantes en el fútbol mundial.

Strength in goal. 🧤 Here is the shortlist for #TheBest FIFA Women’s Goalkeeper 2021.

Who will take the award home? 🏆

@berger_ann 🇩🇪@TIANEendler 🇨🇱@stephlabbe1 🇨🇦 pic.twitter.com/FisgKEDLNS

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) January 5, 2022