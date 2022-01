Vanessa Córdoba y Daniela Arias, listas para la Liga BBVA Femenil

En el regreso del Grita México en este 2022 las fútbolistas colombianas tendrán participación con Gallos Blancos y Pachuca.

Este viernes vuelven las emociones en el fútbol femenino de México en la Liga BBVA Femenil, además a la par se jugará el torneo en la categoría sub-17 donde competirán los mismos equipos de primera. El primer juego que abrirá el torneo clausura será el que disputarán Mazatlán F.C y Cruz Azul.

La primera fecha se jugará entre el viernes 7 y el domingo 10 y habrá un partido aplazado que jugarán Monterrey y Gallos Blancos de Queretaro, equipo en el que juega la portera Vanessa Córdoba que tendrá que esperar su debut en la segunda fecha del Grita México 2022.

Por otra parte, la nueva jugadora jugadora colombiana del Pachuca de México Daniela Arias, podría debutar este lunes frente al Guadalajara. Encuentro que será dirigido por la juez Priscila Pérez y en el que se espera que el el equipo de Hidalgo pueda disputar las fases finales del campeonato de la mano del técnico Octavio Valdés, que será el director técnico del club.

Partidos primera fecha

Sábado 8 de enero 2021

Pumas vs León

Domingo 9 de enero

Pueblo vs Toluca

Lunes 10 de enero

Necaxa vs UNAL

América vs Atlas

Pachuca vs Guadalajara

Ckub Tijuana vs Santos Laguna

Aplazado 21 de febrero

Monterrey vs Gallos Blancos de Queretaro