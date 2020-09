Michael Rangel entrena en Junior previo al cruce con América de Cali

Un par de meses después de salir de América de Cali y de entrenarse de manera individual a la espera de la definición de su futuro, Michael Rangel volvió al grupo de Junior.

Un día después de la caída el cuadro barranquillero en la Superliga, en las prácticas del equipo dirigido por Julio Comesaña se vio a Michael Rangel. Por primera vez se unió al grupo luego de varias semanas de trabajo con la supervisión del preparador físico de Junior, Alejandro Cáceres.

A partir de ahora el goleador que tuvo América de Cali en la consecución de la Estrella 14 y que además lidera la tabla de artilleros de la Liga 2020 en Colombia, es uno más en el grupo del cuadro rojiblanco dueño de sus derechos deportivos. Que se quede y que juegue todavía no está definido.

¿Michael Rangel jugaría la Superliga ante América de Cali?

Podría si el DT así lo quisiera. En este caso depende de una convocatoria que no ha sido oficializada, pero en la que no estaría. Junior viaja a Cali en la tarde del jueves. Es un futbolista que recientemente se unió a trabajos y que todavía no hizo fútbol con la escuadra. Además el entrenador ha insistido en que no está en sus planes iniciales.

Recientemente Julio Comesaña se refirió al goleador diciendo: “Nosotros tenemos inscritos 28 jugadores, incluyendo a Michael Rangel, que ha estado entrenando aparte porque está a la espera de una negociación o de algo que el club considere. Si no se va, se reintegra a las tareas con el equipo”. Así pasó.

El regreso a entrenamientos de Michael Rangel en Junior de Barranquilla

Empezó el miércoles y lo hizo con el grupo alterno del equipo barranquillero. Mientras los jugadores titulares en el partido ante América de Cali hicieron ejercicios de recuperación física, él estuvo con el grupo que hizo sesión de fútbol y espacio reducido. Todavía no se une al grupo principal de la escuadra.

Eso sí, Michael Rangel está inscrito oficialmente por Junior de Barranquilla ante la Dimayor. Cuando el DT lo decida y si es que lo considera necesario, podrá incluirlo en el equipo. Él tiene contrato vigente hasta 2021.