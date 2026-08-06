El mercado de fichajes vuelve a tener como protagonista a Bradley Barcolá, uno de los futbolistas más codiciados del fútbol europeo. El extremo francés ya habría dado un paso decisivo para cambiar de equipo al alcanzar un acuerdo contractual con Liverpool, aunque la operación todavía está lejos de cerrarse. El gran obstáculo sigue siendo PSG, que mantiene una postura inflexible y exige una cifra récord para autorizar su salida.

Según reveló L’Équipe, el atacante de 23 años ya dio el visto bueno al proyecto deportivo de Anfield y rechazó las propuestas de renovación presentadas por el conjunto parisino. Sin embargo, el entendimiento entre jugador y club inglés no ha sido suficiente para destrabar una negociación que promete convertirse en una de las grandes novelas del cierre del mercado.

Bradley Barcolá ya eligió al Liverpool

Todo apunta a que Bradley Barcolá tiene decidido cuál quiere que sea su próximo destino. El internacional francés alcanzó un acuerdo con Liverpool para incorporarse al equipo inglés, convencido por el proyecto deportivo y por el papel que tendría dentro de la plantilla.

El atacante considera que este es el momento ideal para afrontar un nuevo desafío en la Premier League, motivo por el que desestimó las ofertas de ampliación de contrato que le presentó PSG durante las últimas semanas.

Ese movimiento también deja clara su postura frente al mercado: Barcolá está dispuesto a abandonar París y prioriza la posibilidad de vestir la camiseta del Liverpool antes que cualquier otra alternativa.

PSG mantiene una posición inamovible

Si bien el acuerdo con el futbolista ya está encaminado, la negociación entre clubes continúa completamente bloqueada.

Las cifras que maneja PSG siguen siendo el principal problema. El campeón francés exige entre 150 y 170 millones de euros para desprenderse de una de sus grandes figuras, mientras que Liverpool considera que esa valoración está muy por encima del precio que pretende pagar.

La entidad inglesa no contempla superar los 120 millones de euros, una diferencia que, por ahora, mantiene muy distantes a ambas directivas.

Nasser Al-Khelaïfi toma el control de la operación

La importancia económica y deportiva del caso ha llevado al presidente Nasser Al-Khelaïfi a involucrarse personalmente en las conversaciones.

El máximo dirigente del PSG pretende defender la tasación fijada por el club y evitar una venta por debajo de las condiciones que considera adecuadas para uno de los extremos con mayor proyección del continente.

Mientras tanto, el representante del futbolista continúa trabajando para acercar posiciones e intentar construir una fórmula que permita destrabar la operación antes del cierre del mercado.

Liverpool no baja los brazos

En Anfield mantienen intacta la confianza en que el fichaje pueda concretarse.

Los responsables deportivos consideran que Bradley Barcolá reúne todas las condiciones para potenciar el ataque del equipo y convertirse en una pieza importante tanto en la Premier League como en las competiciones europeas.

El hecho de que el propio jugador haya priorizado al Liverpool representa un argumento de peso para los ingleses, aunque saben que el acuerdo definitivo dependerá exclusivamente de alcanzar un entendimiento económico con el conjunto parisino.

La voluntad del jugador puede ser decisiva

El mercado entra en una etapa donde la posición del futbolista suele adquirir un peso determinante. En este caso, Barcolá ya manifestó su intención de continuar su carrera en Inglaterra, un escenario que podría ejercer presión sobre el PSG si las conversaciones se prolongan durante las próximas semanas.

No obstante, en París no existe sensación de urgencia. El club mantiene una posición firme, convencido de que solo aceptará una propuesta que se acerque a sus exigencias económicas. Mientras tanto, Liverpool confía en que la voluntad del jugador y la mediación de su entorno permitan reducir la distancia entre ambas instituciones y convertir este acuerdo personal en uno de los grandes fichajes del verano europeo.