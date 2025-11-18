El camino rumbo al Mundial 2026 sumó este lunes dos selecciones históricas más. Alemania y Países Bajos confirmaron su clasificación directa tras cerrar con autoridad sus respectivas fases de grupos en las Eliminatorias europeas. Ambas potencias ganaron en la última jornada con actuaciones contundentes, ampliando la lista de selecciones mundialistas a un total de 34 equipos de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Europa vivió una jornada de definiciones clave, con Alemania arrasando en el Grupo A y los neerlandeses dominando el Grupo G. A continuación, todos los detalles de su clasificación y el panorama actualizado, confederación por confederación, del Mundial 2026.

Alemania clasificada al Mundial 2026: goleada para ganar el Grupo A

Alemania selló su cupo mundialista con una de sus actuaciones más contundentes del proceso. El combinado germano venció 6-0 a Eslovaquia en la última jornada del Grupo A y terminó como líder indiscutible de su zona.

Los goles del triunfo fueron anotados por:

Nick Woltemade

Serge Gnabry

Leroy Sané (2)

Ridle Baku

Assan Ouedraogo

Con esta victoria, Alemania vuelve a demostrar su fortaleza en fases clasificatorias. A pesar de los altibajos en torneos recientes, la Mannschaft respondió con solvencia y se instaló en su 21° Mundial consecutivo, manteniendo su estatus de gigante histórico del fútbol.

Países Bajos al Mundial 2026: victoria 4-0 y dominio absoluto del Grupo G

La otra noticia del día llegó desde el Grupo G: Países Bajos cerró su Eliminatoria con un triunfo sólido 4-0 ante Lituania, asegurando el primer lugar y el boleto directo al Mundial.

Los tantos neerlandeses fueron convertidos por:

Tijani Reijnders

Cody Gakpo

Xavi Simons

Donyell Malen

Con esta clasificación, los Países Bajos mantienen su presencia constante entre las selecciones más competitivas de Europa. El equipo de Ronald Koeman mostró equilibrio, profundidad ofensiva y una camada joven que ilusiona de cara a la cita de 2026.

Mundial 2026: lista de 34 selecciones clasificadas tras el ingreso de Alemania y Países Bajos

Con ambas potencias europeas ya dentro, el Mundial 2026 cuenta con 32 cupos confirmados. Así queda la lista por confederaciones:

Concacaf: los anfitriones ya clasificados

Estados Unidos

México

Canadá

Conmebol: seis selecciones de Sudamérica clasificadas

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Ecuador

Paraguay

Asia clasificados Mundial 2026: ocho selecciones confirmadas

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Catar

Arabia Saudita

Oceanía: un cupo directo y un repechaje

Nueva Zelanda (clasificado directo)

Nueva Caledonia (repechaje intercontinental)

África clasificadas Mundial 2026: nueve selecciones confirmadas

Argelia

Cabo Verde

Egipto

Costa de Marfil

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

Europa clasificados Mundial 2026: ahora son 7 selecciones

Con los nuevos cupos, Europa suma estos representantes:

Inglaterra

Francia

Portugal

Noruega

Croacia

Alemania

Países Bajos

Repechaje intercontinental: 5 selecciones ya aseguradas

Estas selecciones lucharán por los últimos cupos en duelos directos:

Bolivia

Nueva Caledonia

Irak

Emiratos Árabes Unidos

República Democrática del Congo.

Un Mundial cada vez más definido: 34 clasificados y potencias de regreso

Con Alemania y Países Bajos sumándose al listado, la nómina de selecciones clasificadas al Mundial 2026 continúa tomando forma. El torneo contará con equipos históricos, potencias emergentes y sorpresas regionales en el camino hacia la edición más grande en la historia del fútbol.

A medida que las Eliminatorias avanzan, otras selecciones buscarán su lugar en un certamen que promete intensidad, diversidad y enfrentamientos inolvidables en Estados Unidos, México y Canadá.