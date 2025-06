Uno de los rumores que dejó el partido de la Selección Colombia con Perú tiene como protagonista a Jhon Durán. El atacante fue titular, no jugó el segundo tiempo y a partir de ahí surgió una versión sobre un supuesto lío entre él y el DT Néstor Lorenzo, incluyendo intervenciones de James Rodríguez y Jéfferson Lerma. Un par de horas después, hablaron los protagonistas.

Tras el 0-0 en el estadio Metropolitano por la Fecha 15 de la Eliminatoria, uno de los temas que trascendió fue ese rumor. Más allá del resultado de la Selección Colombia, se especuló con esa versión de una aparente pelea entre los ya mencionados. Tanto así, que hizo parte de las consultas a todos los protagonistas que atendieron a la prensa en la zona mixta del escenario, recién un par de horas después de terminado el compromiso.

Las respuestas de Jhon Durán al rumor de su lío con Néstor Lorenzo

“Nadie habló con nadie adentro. Pienso que tienen que parar un poco. Está bien decir cosas dentro del campo, pero ya inventar afuera, no me parece que sea lo más adecuado. Entonces, el periodista que tuvo la imagen de salir a decir esto, que tenga la misma claridad de salir a decir que no es verdad porque no es bueno acusar a personas que estamos haciendo un trabajo, por cosas que él se imaginó”, fue la primera referencia a esa versión.

Y agregó: “Nadie quiere empatar ni perder, todos queremos ganar. Pero tampoco hay que inventar un poco más de lo que pasa porque nadie aquí pelea con nadie. Somos un grupo de compañeros. Estamos aquí por el país y no hay necesidad de decir esas cosas”.

Finalmente, el atacante de la Tricolor y de Al Nassr, dejó otro mensaje para quien inició la versión: “Dile a la persona que salió a decir eso que también tenga la hombría de decir que es mentira. Dile que te muestre un video en que se vea a la gente alegando. Son cosas que no pasan, solo que nosotros los colombianos, cada que estamos en un mal momento, hablamos cosas que no le veo por qué hacerlas. Es más atentar en la integridad de los compañeros. Estamos en un mal momento, pero tampoco para que lleguemos hasta allá”.

Néstor Lorenzo y el supuesto lío con Jhon Durán

El seleccionador nacional también fue de los primeros en referirse al tema de manera oficial. Eligió hacerlo rápidamente al ser uno de los involucrados en esa versión que fue tomando fuerza con el paso de los minutos tras el compromiso. Néstor Lorenzo dijo: “No puedo creer que haya tanta mala leche, mala voluntad y hasta maldad, inventando cosas totalmente inexistentes. No pasó absolutamente nada. El grupo está bien, está fuerte. No jugamos bien. Critiquen el juego. Nos faltó intensidad, precisión. No pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más. No pasó nada. El grupo y el plantel está entero”, fue lo primero del DT.

Y como aclaración al cambio, ya que Jhon Durán no hizo parte del equipo en el segundo tiempo, el entrenador se permitió hacer una aclaración: “Salió con un dolor de espalda”. El cambio, según él, tuvo que ver con una situación física en la que no ahondó. Sí siguió hablando y se extendió en la explicación del rumor: “No pasó más nada (…). No inventen en las redes. Cuando me dijeron lo que pasó, que me peleé con Durán, que nos separaron otros compañeros, barbaridades. Me da pena que haya gente tan mala, hay que identificarlos porque hace mucho daño al fútbol”.

Las respuestas de James Rodríguez y Jéfferson Lerma

Fueron el otro par de los involucrados en la versión y salieron a dar las suyas.

James Rodríguez: “¿Pelea con quién? No, hombre. Es falso, totalmente falso todo lo que se ha dicho y lo que se dice de una pelea. Al contrario, tenemos que estar juntos y mandar vibras buenas. Esas cosas, creo que no son buenas”.

Jéfferson Lerma: “Me entero por mi representante que me envía la noticia, porque estoy involucrado, pero acá no ha pasado nada. Independientemente de los resultados, siempre se ha respirado una sana convivencia”.