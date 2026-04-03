El reciente empate entre Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo en el Atanasio Girardot dejó una sensación difícil de ignorar entre la hinchada verdolaga. Más allá del resultado, el foco volvió a estar sobre Cristian ‘Chicho’ Arango, cuyo presente sigue generando más dudas que certezas. El delantero, llamado a ser uno de los grandes referentes ofensivos del equipo en 2026, aún no logra encontrar su mejor versión.

Problemas físicos y un sistema que no lo favorece

Desde su llegada, Cristian Daniel Arango ha tenido dificultades para ponerse a punto tanto en lo físico como en lo futbolístico. Esto lo obligó a retrasar su debut y someterse a un proceso de reacondicionamiento.

A eso se suman dos factores clave:

Sistema táctico : el técnico Diego Arias Hincapié utiliza un esquema con un solo delantero, donde Alfredo Morelos es titular indiscutido

: el técnico utiliza un esquema con un solo delantero, donde es titular indiscutido Estado físico: no ha logrado sostener partidos completos y viene de una reciente recuperación tras un fuerte choque en el juego ante Águilas Doradas

Ese incidente, que lo obligó a salir en ambulancia, generó preocupación en su momento, aunque finalmente no pasó de ser un golpe.

Números que preocupan en Atlético Nacional

Más allá del contexto, los registros del delantero no son los esperados:

200 minutos disputados

1 gol anotado

Aunque su movilidad y disposición en ataque son evidentes, lo cierto es que hoy se le ve lejos del nivel que lo llevó a destacarse en la MLS. En Atlético Nacional esperaban un delantero de impacto inmediato, ya sea como alternativa de Morelos o como complemento ofensivo, pero hasta ahora no ha cumplido ninguno de esos roles.

La voz de Chicho Arango tras las críticas

Luego del partido ante Cúcuta Deportivo, el delantero habló en zona mixta y dejó reflexiones sobre su presente:

«Hasta ahora solo llevo 200 minutos en Nacional; cuando llegué el equipo ya estaba armado y varios de mis compañeros ya venían con un rodaje distinto al mío; entiendo perfectamente que el hincha siempre quiere más, pero yo estoy tranquilo trabajando y atento a mejorar y aportar desde cualquier posición que me utilicen».

Sus palabras reflejan calma, pero también conciencia del momento que atraviesa.

Más adelante, agregó:

«Estoy preparándome a fondo para aportar al equipo desde donde el entrenador lo necesite; bien sea como extremo, como media punta o como 9; soy consciente que las exigencias en Nacional son altas y sigo entrenando para estar a la altura de las expectativas».

Chicho Arango: un fichaje que ilusionó… pero no despega

La llegada de Cristian Arango Duque a Atlético Nacional en enero de 2026 fue celebrada como un golpe de mercado. El atacante incluso hizo esfuerzos personales para destrabar su salida del San José Earthquakes, cumpliendo así su deseo de vestir la camiseta del club del que es hincha.

Sin embargo, ese inicio cargado de ilusión ha dado paso a un escenario más complejo:

Contrato a préstamo por un año

Menos de tres meses en el club

Expectativa alta desde su llegada

Hoy, ese idilio inicial atraviesa un momento de incertidumbre, marcado por el bajo rendimiento y la falta de continuidad.

«Llevo 200 minutos, llevo un gol, obviamente la gente quiere ver mucho más, quiere ver más minutos, entonces me lo estoy tomando con calma, con responsabilidad, preparándome muy bien para lo que se viene.» Cristian Arango «Chicho». pic.twitter.com/2cfcvNSCc6 — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) April 2, 2026

Atlético Nacional y Chicho Arango: un punto de inflexión necesario

Con la lesión ya superada, Cristian Arango enfrenta ahora el reto de marcar un antes y un después en su etapa con Atlético Nacional. El delantero sabe que:

Está en deuda con la hinchada

El club hizo un esfuerzo importante para incorporarlo

Su rendimiento será medido principalmente por goles

La presión crece y el margen de espera empieza a reducirse. En un equipo como Atlético Nacional, la paciencia no suele ser eterna, y el caso de Cristian Daniel Arango ya comienza a entrar en una zona crítica donde las respuestas deben llegar dentro del campo.