El mercado de fichajes sigue generando movimientos alrededor de los futbolistas colombianos y, en las últimas horas, Jáminton Campaz pasó a convertirse en uno de los nombres que más interés despierta en el fútbol mexicano. El extremo de Rosario Central, de destacado presente tanto en su club como con la Selección Colombia, apareció en el radar del Club América, que busca reforzar su plantilla con un jugador desequilibrante para afrontar la nueva temporada.

Aunque por ahora no existe una oferta oficial sobre la mesa, desde México aseguran que el conjunto azulcrema ya trabaja internamente en la posibilidad de incorporar al atacante colombiano, quien viene consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol argentino.

Jáminton Campaz aparece en los planes del América

La información fue revelada por el medio mexicano AM Súper Deportivo, que ubica a Jáminton Campaz entre los principales candidatos para reforzar el ataque del América de México.

Por ahora, el interés se encuentra en una fase inicial y no se habla de un acuerdo cerrado, pero sí de un seguimiento importante al rendimiento del futbolista.

El atacante colombiano reúne varias de las características que busca la dirigencia del conjunto mexicano:

Buen presente deportivo .

. Experiencia internacional .

. Participación reciente con la Selección Colombia .

. Margen de crecimiento por su edad y rendimiento.

Todo ello lo convierte en un perfil atractivo para un club acostumbrado a pelear títulos cada temporada.

James Rodríguez pierde fuerza y Campaz gana protagonismo

Durante los últimos días, el nombre de James Rodríguez había ocupado buena parte de la atención en torno al mercado del América.

Incluso, distintos reportes desde México señalaban que el mediocampista colombiano estaría dispuesto a flexibilizar sus condiciones económicas para facilitar una eventual negociación.

Sin embargo, ese escenario perdió fuerza con el paso de las horas.

Las versiones más recientes indican que la directiva azulcrema tendría reservas relacionadas con distintos aspectos del fichaje, entre ellos:

La edad del jugador.

Su condición física.

La proyección deportiva de una contratación a mediano plazo.

En ese contexto, Jáminton Campaz empezó a ganar terreno como una alternativa con un perfil distinto, capaz de ofrecer mayor proyección y continuidad para el proyecto deportivo del club.

El gran momento de Campaz respalda el interés

El interés del América no surge por casualidad.

El colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras consolidarse como una de las figuras de Rosario Central durante la última temporada.

A ese rendimiento se sumó su participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, torneo en el que disputó varios compromisos y logró marcar un gol durante la fase de grupos, actuaciones que incrementaron su visibilidad en el mercado internacional.

Además, recientemente volvió a destacar con el conjunto rosarino tras la victoria frente a River Plate, resultado que nuevamente lo ubicó entre los jugadores más comentados del campeonato argentino.

Rosario Central no facilitaría la negociación

En caso de que el interés evolucione hacia una negociación formal, el camino no promete ser sencillo.

Rosario Central considera a Jáminton Campaz una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo y no tendría intención de negociar su salida sin recibir una propuesta económica importante.

El extremo colombiano mantiene un papel protagónico dentro del equipo y su cotización ha aumentado gracias al rendimiento mostrado tanto en Argentina como con la Tricolor.

Por esa razón, cualquier intento del Club América deberá venir acompañado de una oferta que satisfaga las pretensiones económicas del club rosarino.

La operación apenas comienza

De momento, el interés del América de México se mantiene como una posibilidad de mercado que todavía no se traduce en una propuesta oficial.

Sin embargo, el cambio de enfoque dentro del conjunto azulcrema resulta evidente. Después de analizar la opción de James Rodríguez, el club mexicano ahora concentra buena parte de su atención en Jáminton Campaz, un futbolista con presente consolidado, proyección internacional y condiciones que encajan plenamente en el perfil que busca la institución. Las próximas semanas serán determinantes para establecer si ese interés termina convirtiéndose en una negociación concreta o si todo queda como un sondeo dentro del mercado de fichajes.