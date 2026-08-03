River Plate quedó a un paso de concretar uno de los fichajes más impactantes de su historia reciente. Thiago Almada, internacional argentino y futbolista del Atlético de Madrid, ya habría dado el visto bueno para regresar al fútbol de su país y vestir la camiseta del conjunto de Núñez. La operación avanza con optimismo y únicamente resta resolver los últimos detalles entre ambos clubes para hacer oficial un movimiento que promete sacudir el mercado sudamericano.

El volante ofensivo, que viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, ya tendría encaminadas sus condiciones personales con River. El contrato y el salario habrían quedado prácticamente acordados, por lo que el foco de la negociación se concentra ahora en el entendimiento definitivo con la entidad española, propietaria de sus derechos.

River Plate avanza hacia un fichaje sin precedentes

En la dirigencia del River Plate existe confianza en que la negociación llegará a buen puerto. Aunque todavía quedan aspectos económicos por resolver, el ambiente es de optimismo porque la voluntad del futbolista ha terminado inclinando la balanza a favor del conjunto argentino.

Los puntos más destacados de la operación son:

Thiago Almada ya habría aceptado el proyecto deportivo de River Plate.

ya habría aceptado el proyecto deportivo de River Plate. El contrato del mediocampista estaría prácticamente definido.

Solo resta el acuerdo definitivo entre River y Atlético de Madrid .

. La transferencia podría convertirse en una de las más costosas de la historia del club.

El regreso del campeón del mundo representaría un golpe de autoridad para un equipo que pretende recuperar protagonismo tanto en el fútbol argentino como en los torneos continentales.

Flamengo elevó la presión, pero Almada eligió River

Cuando la negociación parecía bien encaminada, apareció un rival con enorme poder económico: Flamengo.

El club brasileño irrumpió con una propuesta muy superior desde el punto de vista financiero, dispuesto a satisfacer las pretensiones del Atlético de Madrid e incluso ofrecer al futbolista un contrato altamente competitivo.

La irrupción del conjunto carioca modificó completamente el escenario, ya que otorgó al club español una alternativa muy atractiva para negociar y obligó a River a replantear su estrategia.

Sin embargo, el factor decisivo terminó siendo la decisión del propio Thiago Almada.

El mediocampista habría priorizado regresar a la Argentina antes que continuar su carrera en Brasil, una postura que fortaleció nuevamente la posición del Millonario y debilitó considerablemente las opciones del Flamengo.

Atlético de Madrid negocia los últimos detalles

Mientras Almada disfruta de sus vacaciones tras la actividad con la Selección Argentina, su representante mantiene reuniones en España con los dirigentes del Atlético de Madrid para terminar de resolver la operación.

Las conversaciones continúan centradas en el formato definitivo del traspaso y en las cifras finales que deberán desembolsar los argentinos para quedarse con uno de los futbolistas más cotizados del continente.

Desde River consideran que el esfuerzo económico estará plenamente justificado si logran incorporar a un jugador que llega en plena madurez futbolística y con experiencia al máximo nivel internacional.

Eduardo Coudet espera a su nuevo conductor

La posible llegada de Thiago Almada responde también a una necesidad deportiva evidente.

River Plate busca recuperar protagonismo tras un comienzo de temporada irregular y entiende que necesita un volante creativo capaz de elevar el nivel colectivo del equipo.

En ese contexto, el ex Vélez aparece como el futbolista ideal para convertirse en el eje ofensivo del conjunto dirigido por Eduardo Coudet, gracias a su capacidad para conducir, asistir y desequilibrar en los últimos metros.

Su experiencia reciente en Europa y con la Selección Argentina lo convierten en una incorporación llamada a marcar diferencias desde el primer momento.

Un fichaje que ya sacude al fútbol argentino

Mientras continúan las negociaciones finales, la posible llegada de Thiago Almada ya provoca una enorme conmoción en el fútbol argentino. Aunque River Plate todavía no confirmó oficialmente el monto de la operación, distintas versiones periodísticas coinciden en que el traspaso rondaría los 30 millones de dólares, una cifra completamente fuera de los parámetros habituales del mercado sudamericano y que, de concretarse, marcaría un antes y un después para las incorporaciones realizadas en esta parte del continente.

El movimiento también posee un fuerte componente cultural. Desde hace años se conoce que Almada y buena parte de su familia son confesos simpatizantes de Boca Juniors, por lo que su decisión de aceptar la propuesta del eterno rival ya genera un intenso debate entre hinchas, periodistas y protagonistas del fútbol en Buenos Aires.

Hay otro elemento que aumenta todavía más el impacto de la historia. Flamengo estaba dispuesto a satisfacer tanto las exigencias económicas del Atlético de Madrid como las pretensiones salariales del futbolista, pero fue el propio Almada quien decidió priorizar el proyecto deportivo de River Plate. Incluso, periodistas muy cercanos al día a día del club de Núñez aseguran que la institución argentina acordó con el mediocampista un salario ligeramente superior al que percibía en la capital española, una muestra del extraordinario momento financiero que atraviesa River y de la determinación de su dirigencia por incorporar al volante creativo que considera fundamental para revertir el delicado presente deportivo del equipo.