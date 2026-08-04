Kevin De Bruyne podría protagonizar uno de los movimientos más llamativos del mercado de fichajes. El Inter Miami ha vuelto a poner sus ojos sobre el mediocampista belga de 35 años y prepara una ofensiva para reunirlo con Lionel Messi, Casemiro, Luis Suárez y Rodrigo De Paul en un proyecto que no deja de sumar figuras internacionales.

La información publicada por Mundo Deportivo apunta a que la franquicia de la MLS considera al ex Manchester City como su próximo gran objetivo. Aunque el belga todavía pertenece al Napoli, su futuro vuelve a quedar abierto tras una temporada marcada por las lesiones y un rendimiento por debajo de las expectativas.

Inter Miami vuelve a la carga por Kevin De Bruyne

El interés del Inter Miami no es nuevo. Según el periodista Nicolò Schira, la franquicia estadounidense ya había mantenido contactos con el entorno de Kevin De Bruyne hace poco más de un año, cuando también apareció en escena el San Diego FC.

Ahora, el contexto parece diferente. Tras la eliminación de Bélgica en el Mundial 2026 y con el futbolista valorando un cambio de rumbo en la recta final de su carrera, la posibilidad de aterrizar en la MLS cobra mucha más fuerza que en mercados anteriores.

El equipo presidido por David Beckham considera que el internacional belga encajaría perfectamente en una plantilla diseñada para seguir dominando el campeonato estadounidense y competir por todos los títulos disponibles.

La MLS también tiene otros candidatos para ficharlo

La operación, sin embargo, no será sencilla. Además del Inter Miami, otros clubes importantes de la liga estadounidense siguen atentos a la situación del volante.

Chicago Fire mantiene interés y busca convertir a De Bruyne en su gran referente tras incorporar recientemente a Robert Lewandowski.

mantiene interés y busca convertir a De Bruyne en su gran referente tras incorporar recientemente a Robert Lewandowski. San Diego FC continúa monitoreando la situación después de los contactos mantenidos anteriormente con el jugador.

continúa monitoreando la situación después de los contactos mantenidos anteriormente con el jugador. El proyecto deportivo, el salario y las aspiraciones deportivas serán determinantes para definir el destino del belga.

La competencia promete mantenerse abierta durante las próximas semanas mientras el futbolista define si pone fin a su etapa en el fútbol europeo.

Una temporada lejos del nivel que acostumbró

La experiencia de Kevin De Bruyne en el Napoli no terminó de cumplir las expectativas. Las lesiones volvieron a limitar su continuidad y el mediocampista apenas pudo disputar 21 compromisos oficiales entre la Serie A y la UEFA Champions League.

Sus números fueron discretos para un jugador de su categoría:

21 partidos oficiales

5 goles

4 asistencias

En el Mundial 2026 también vivió un cierre amargo. Bélgica alcanzó los cuartos de final, instancia en la que fue eliminada por la selección de España, que terminaría proclamándose campeona del torneo.

De Bruyne participó en cinco de los seis encuentros de su selección y la derrota frente al combinado español dejó la sensación de haber marcado el final de una etapa con los Diablos Rojos.

Un proyecto lleno de estrellas espera por De Bruyne

El posible desembarco de Kevin De Bruyne elevaría todavía más el perfil internacional del Inter Miami. La franquicia ya cuenta con una de las plantillas más mediáticas del continente y pretende seguir reforzándose con futbolistas de primer nivel.

La posibilidad de compartir vestuario con Messi, Casemiro, Luis Suárez y Rodrigo De Paul representa uno de los principales argumentos deportivos para seducir al belga.

Por ahora no existe un acuerdo cerrado, pero las conversaciones permanecen abiertas y el club estadounidense trabaja para concretar otro fichaje de enorme impacto. Si la negociación prospera, la llegada de De Bruyne podría convertirse en uno de los grandes bombazos del mercado internacional y en un nuevo golpe de autoridad del ambicioso proyecto encabezado por David Beckham.