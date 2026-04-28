PSG y Bayern Múnich vuelven a cruzar caminos en la Champions League, esta vez en un escenario que no admite margen de error: las semifinales. El primer asalto se disputará en el Parque de los Príncipes, con dos equipos que llegan en plena forma ofensiva y con cuentas pendientes recientes. No es un duelo más: es una rivalidad que se ha instalado entre las más intensas del fútbol europeo moderno.

Ambos conjuntos aterrizan en esta instancia tras eliminar a gigantes del continente, lo que eleva aún más la expectativa. Además, comparten un dato que resume su esencia esta temporada: 38 goles cada uno en la competición, la cifra más alta entre todos los participantes. Ataque puro, jerarquía y antecedentes que alimentan un choque de alto voltaje.

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PSG vs Bayern: antecedentes que marcan el pulso

El historial reciente favorece claramente al conjunto alemán, que ha logrado imponer condiciones en los últimos enfrentamientos directos.

Datos clave del PSG:

Solo ha ganado 3 de sus últimos 11 partidos ante clubes alemanes

ante clubes alemanes Registra 4 derrotas en sus últimos 6 encuentros frente a estos rivales

frente a estos rivales Ha perdido 5 partidos consecutivos ante el Bayern

Cayó 1-2 en París esta misma temporada (dos anotaciones de Luis Díaz )

esta misma temporada (dos anotaciones de ) En los últimos 8 enfrentamientos, el balance es de 7 triunfos del Bayern y 1 del PSG

Incluye la derrota en la final de la Champions 2020 (1-0)

Sin embargo, el equipo parisino también tiene argumentos para creer. En eliminatorias recientes ha sabido golpear en momentos clave:

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Eliminó al Bayern en cuartos de final 2020/21 (avanzó por goles como visitante)

(avanzó por goles como visitante) Bayern era el actual campeón en ese momento

Lo superó 2-0 en el Mundial de Clubes más reciente en Cuartos de Final

Además, será su tercera semifinal ante un club alemán, con antecedentes mixtos que reflejan lo impredecible del cruce.

Bayern: autoridad europea y dominio ante equipos franceses

El Bayern Múnich llega con un respaldo estadístico contundente, especialmente cuando se enfrenta a elencos galos.

Números del Bayern:

Ha ganado 14 de sus últimos 16 partidos ante clubes de Francia

ante clubes de Francia Registra 6 victorias en sus últimos 7 juegos como visitante ante estos rivales

ante estos rivales Ha superado 5 de 7 eliminatorias a doble partido contra equipos de la Ligue 1

contra equipos de la Ligue 1 Disputa su semifinal número 22 en la historia de la competición

en la historia de la competición Balance histórico en semis: 11 clasificaciones y 10 eliminaciones

El equipo dirigido por Vincent Kompany también muestra solidez fuera de casa:

7 victorias en sus últimos 9 partidos como visitante en Champions

Gol, ritmo y figuras: un partido para no pestañear

Más allá del historial, el presente invita al espectáculo. Ambos equipos destacan por su capacidad ofensiva, con cifras que respaldan su candidatura al título.

En ese contexto, aparece una de las grandes figuras del momento:

Harry Kane suma 16 goles en sus últimos 15 partidos de Champions

suma Marcó 12 goles en esta edición , su mejor registro histórico

, su mejor registro histórico Es el máximo goleador inglés en una sola temporada del torneo

El PSG, por su parte, ha construido su camino desde la velocidad y el desequilibrio, con una propuesta ofensiva que lo convierte en un rival impredecible, especialmente en casa.

Un duelo que define mucho más que una semifinal

No es solo un partido de ida. Es un enfrentamiento cargado de historia reciente, con dominio alemán pero con respuestas parisinas en momentos clave. Es, además, el choque entre dos equipos que han demostrado ser los más efectivos de cara al gol en esta edición.

El Parque de los Príncipes será el primer escenario de una serie que promete emociones fuertes, donde cada detalle puede marcar la diferencia. La sensación es clara: PSG y Bayern no solo juegan una semifinal, juegan una batalla por imponer su jerarquía en Europa.