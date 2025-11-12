Nicolás Benedetti es noticia en el mercado de fichajes, no solo por su salida de Mazatlán FC, sino también por el rumbo que tomaría su carrera. El volante creativo de 28 años, que en Colombia jugó para Deportivo Cali y que estaría en el radar de clubes del FPC, no regresará al país, al menos por ahora.

Aunque su contrato con Mazatlán termina en diciembre de 2025 y lo dejará como agente libre, el deseo del jugador es seguir en el exterior y cumplir su sueño europeo. Esa decisión frena cualquier intento desde el fútbol colombiano, donde se había hablado del interés de Junior de Barranquilla. Su destino, según información del periodista Juan Felipe Cadavid, ya estaría definido: Unión Deportiva Las Palmas, de España.

Nicolás Benedetti y su decisión de seguir en el fútbol del exterior

Nicolás Benedetti tendría clara la intención de continuar su carrera fuera del país. Tras 7 años en la Liga MX, donde jugó para Club América y luego para Mazatlán, el jugador apunta ahora a un cambio de rumbo con mayores desafíos deportivos. Su ciclo en México está cerrado y la idea de regresar a Colombia, al menos por ahora, no está entre sus planes inmediatos.

La situación contractual favorece la especulación: a partir de diciembre será agente libre, lo que significa que cualquier club puede negociar directamente con él. Junior de Barranquilla sería uno de los interesados, pero todo indica que sus gestiones quedaron solo en intención, ya que Benedetti optará por dar el salto a Europa.

El nuevo equipo para Benedetti sería Unión Deportiva Las Palmas de España

Según informó el periodista Juan Felipe Cadavid, Nicolás Benedetti ya tendría definido su próximo equipo: Unión Deportiva Las Palmas, club del fútbol español que actualmente compite en la Segunda División. De concretarse el fichaje, el colombiano debutaría en Europa en una liga altamente competitiva, con aspiraciones de ascenso a LaLiga.

El equipo canario se encuentra en una posición expectante. Luego de 23 jornadas disputadas en la temporada, ocupa el tercer lugar en la tabla, lo que lo pone en zona de playoffs por el ascenso a primera división en 2026-27. Para Benedetti sería una oportunidad de mostrar su talento en el Viejo Continente y proyectarse en un entorno más exigente.

Números de Benedetti antes de su nuevo reto

El volante ofensivo llega a esta nueva etapa con una hoja de vida sólida. Tras formarse y debutar en Deportivo Cali (2015-2019), fue transferido a Club América de México, donde jugó 52 partidos, marcó 8 goles y dio 4 asistencias. En 2021 pasó a Mazatlán FC, club con el que suma hasta ahora 91 partidos, 18 goles y 16 asistencias.

En total, ha disputado más de 140 partidos en el fútbol mexicano, con un rendimiento técnico que ha sido valorado por diferentes entrenadores. Su buena pegada, visión de juego y llegada al área lo convierten en un volante ofensivo completo, características que podrían ser útiles en un equipo como Las Palmas, que busca jerarquía para pelear por el ascenso.

¿Por qué el regreso de Benedetti al FPC deberá esperar?

Las razones detrás de la decisión de Benedetti no solo tienen que ver con lo deportivo, sino también con su proyección internacional. A sus 28 años, considera que todavía tiene margen para jugar en el fútbol europeo, una oportunidad que no ha tenido hasta ahora en su carrera. Además, estar en una liga como la Segunda División española le permitiría estar más cerca del radar de selecciones y clubes con mayor visibilidad.

Por esa razón, el interés de Junior de Barranquilla, aunque serio y bien fundamentado, no prosperaría en esta ventana de fichajes. El entorno del jugador habría agradecido el contacto, pero dejó claro que su prioridad es dar el salto a Europa, algo que ahora parece muy cercano a concretarse con Las Palmas.

Un mercado que seguirá atento a su evolución

A pesar de que su llegada al fútbol colombiano no se dará en el corto plazo, Nicolás Benedetti seguirá siendo una figura atractiva para el FPC. Su experiencia, calidad y madurez futbolística lo convierten en un perfil que siempre estará en el radar de clubes grandes cuando exista la posibilidad de repatriarlo.

Por ahora, la historia del regreso queda en pausa, mientras el volante se alista para el que sería uno de los mayores retos de su carrera: debutar en Europa con la camiseta de Unión Deportiva Las Palmas y luchar por el ascenso a LaLiga. El mercado lo tiene como protagonista y su próximo paso podría marcar un punto de inflexión en su trayectoria.