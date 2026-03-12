El Mundial 2026 podría enfrentar uno de los escenarios más inesperados antes incluso de que empiece a rodar el balón. La posible ausencia de la selección de Irán, ya clasificada al torneo, abrió un debate global sobre qué ocurriría si el equipo finalmente decide no participar en la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Las declaraciones recientes del ministro de Deportes iraní, Ahmad Doyanmali, encendieron las alarmas en el entorno del fútbol internacional. El funcionario aseguró que, debido al conflicto armado que involucra a Estados Unidos e Israel, su país no está en condiciones de asistir a la máxima cita del fútbol. Si esa postura se confirma oficialmente, la FIFA deberá activar su reglamento para decidir qué selección ocupará el lugar que dejaría vacante Irán.

Por qué Irán podría no jugar el Mundial 2026

La polémica comenzó tras un comunicado del ministro de Deportes de Irán, Ahmad Doyanmali, quien afirmó que su país no participará en el Mundial 2026 si el torneo se desarrolla con Estados Unidos como uno de los países anfitriones.

Según explicó el funcionario en declaraciones a la Agencia Alemana de Prensa, el contexto político y militar entre ambas naciones hace imposible que la selección iraní compita en ese territorio. En su mensaje, el ministro mencionó los ataques recientes en Medio Oriente y aseguró que el conflicto ha provocado miles de víctimas.

Doyanmali también sostuvo que su país atraviesa una situación de guerra que impide cualquier participación deportiva en Estados Unidos. En su postura, participar en el torneo sería incompatible con la situación política y social que vive Irán.

A estas declaraciones se sumó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, quien también cuestionó la posibilidad de disputar el torneo en territorio estadounidense. Taj afirmó que sería difícil enviar al equipo nacional a competir en un país con el que existe una tensión tan fuerte.

El grupo de Irán en el Mundial 2026 y los partidos que debía jugar

La eventual ausencia de Irán generaría un impacto directo en la estructura del Mundial 2026, ya que el equipo asiático había asegurado su presencia en la fase inicial del torneo. La selección conocida como los “Leones de Persia” quedó ubicada en el Grupo G de la Copa del Mundo.

Según el calendario previsto, Irán debía jugar contra Nueva Zelanda y Bélgica en la ciudad de Los Ángeles. El tercer compromiso estaba programado en Seattle frente a Egipto. Todos esos partidos se disputarían en territorio estadounidense, lo que explica por qué el conflicto político entre ambos países se convirtió en un factor determinante para la posible retirada del equipo asiático. Si finalmente Irán confirma su ausencia, la FIFA tendrá que reorganizar el grupo y decidir qué selección ocupará ese lugar.

Qué dice el reglamento de la FIFA sobre un retiro del Mundial

Ante una situación como esta, el reglamento del Mundial 2026 establece cómo puede actuar la FIFA. El apartado 6.7 contempla el escenario en el que una federación clasificada se retire o sea excluida del torneo. Según el documento oficial, la FIFA tiene la facultad de tomar la decisión que considere más conveniente para preservar el desarrollo de la competencia. El organismo puede adoptar distintas medidas para resolver la vacante.

Entre esas opciones se encuentra la posibilidad de reemplazar a la selección que se retire por otra federación. Sin embargo, el reglamento no establece un procedimiento único para hacerlo, por lo que el organismo tiene margen de decisión. Esto significa que la FIFA podría elegir al sustituto considerando criterios deportivos, el proceso clasificatorio o el equilibrio entre confederaciones.

Irak, uno de los candidatos a reemplazar a Irán en el Mundial 2026

Uno de los escenarios más probables apunta a mantener el cupo asignado a la Confederación Asiática de Fútbol, que cuenta con 8.5 plazas para el Mundial 2026. Si la FIFA decide respetar ese reparto, la selección mejor posicionada para ocupar el lugar de Irán sería Irak. El equipo logró avanzar hasta el repechaje internacional y todavía mantiene opciones de clasificarse al torneo.

El calendario del proceso clasificatorio establece que Irak debe disputar un partido el 31 de marzo frente al ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam. Ese encuentro forma parte del sistema que define los últimos cupos disponibles para la Copa del Mundo. En caso de que Irán confirme su retirada, la FIFA podría decidir otorgar el cupo directamente a Irak, ya que es la selección asiática mejor ubicada en el proceso clasificatorio.

Emiratos Árabes Unidos también aparece en el escenario

Otra selección que podría verse beneficiada es Emiratos Árabes Unidos. Este equipo quedó eliminado en el play-off de la zona asiática tras perder precisamente contra Irak. Si Irak es promovido al Mundial para reemplazar a Irán, el lugar que dejaría libre en el repechaje internacional podría ser ocupado por Emiratos Árabes Unidos. De esa manera, el equipo tendría una nueva oportunidad de clasificar al torneo.

Este tipo de ajustes no sería extraño en los procesos clasificatorios internacionales, especialmente cuando surgen circunstancias excepcionales que obligan a modificar el sistema.

Bolivia o Surinam, los otros equipos que podrían verse involucrados

El escenario también podría impactar a selecciones de otras confederaciones. El repechaje internacional que disputará Irak involucra directamente a Bolivia y Surinam, dos equipos que buscan un lugar en el Mundial 2026. Si la FIFA decide mantener intacto ese sistema de clasificación, cualquiera de estos dos equipos podría terminar beneficiado indirectamente por la retirada de Irán.

Por ejemplo, si Irak avanza en el repechaje y luego recibe el cupo directo para reemplazar a Irán, el proceso clasificatorio podría reorganizarse para permitir que el otro finalista tenga una nueva oportunidad. Este tipo de decisiones dependerá completamente del análisis que realice la FIFA una vez exista una confirmación oficial sobre la postura de Irán.

Mientras tanto, el caso ya se convirtió en uno de los temas más comentados en el entorno del fútbol internacional. La posible ausencia de una selección clasificada a la Copa del Mundo no solo generaría un impacto deportivo, sino que también obligaría a reorganizar parte del proceso clasificatorio para completar el cuadro del Mundial 2026.