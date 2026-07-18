La despedida del Mundial 2026 dejó uno de los partidos más insólitos del torneo. Inglaterra parecía tener todo resuelto tras una primera mitad arrolladora, pero Francia reaccionó con fuerza, rozó una remontada histórica y terminó protagonizando un auténtico intercambio de golpes que acabó con un espectacular 4-6. En medio del caos, Kylian Mbappé firmó un doblete que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, mientras los ingleses aseguraron el tercer lugar con una exhibición ofensiva.

Inglaterra arrasó en una primera mitad perfecta

Aunque ambos equipos habían restado importancia al partido tras quedarse sin opciones de disputar la final, sobre el césped solo una selección mostró intensidad desde el comienzo. Inglaterra salió decidida a imponer condiciones y encontró enormes facilidades en una defensa francesa completamente desordenada.

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La velocidad de Bukayo Saka y Marcus Rashford fue un problema imposible de resolver para los dirigidos por Didier Deschamps. Cada balón largo generaba peligro y la fragilidad defensiva francesa terminó siendo castigada muy temprano.

Declan Rice abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área y, poco después, Ezri Konsa amplió la ventaja tras un tiro de esquina. Antes del descanso apareció la figura de Saka, que firmó un doblete para enviar a Inglaterra al vestuario con un sorprendente 0-4 que parecía definitivo.

Francia despertó de la mano de Mbappé

Didier Deschamps reaccionó de inmediato con varios cambios tras el descanso. Los ingresos de Ousmane Dembélé y Bradley Barcola cambiaron completamente el ritmo del encuentro y permitieron que Francia encontrara espacios con mucha más facilidad.

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El gran protagonista volvió a ser Kylian Mbappé, que lideró la reacción con dos goles y confirmó una nueva marca histórica. Gracias a ese doblete superó a Lionel Messi como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo y también tomó ventaja en la lucha por la Bota de Oro del torneo.

Entre ambos tantos apareció Bradley Barcola, que redujo la diferencia hasta un inquietante 3-4 y alimentó la ilusión francesa de completar una remontada que parecía imposible apenas unos minutos antes.

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Saka frenó la reacción francesa

Con Francia completamente lanzada al ataque, el partido se convirtió en un intercambio constante de oportunidades. Michael Olise desperdició dos ocasiones claras para igualar el marcador y esos fallos terminaron siendo determinantes.

Cuando el empate parecía cada vez más cercano, Bukayo Saka apareció nuevamente para completar su triplete desde el punto penal y devolver algo de tranquilidad a Inglaterra.

Todavía hubo tiempo para más emociones. Ousmane Dembélé descontó nuevamente en el tiempo añadido y Jude Bellingham, ya desde el banquillo, cerró el festival ofensivo con el definitivo 4-6 en uno de los encuentros con mayor cantidad de goles en una fase final mundialista desde España 1982.

Mbappé cerró el torneo con otro récord

Aunque Francia terminó resignándose con el cuarto lugar, Mbappé volvió a escribir una página importante en la historia del fútbol. Sus dos anotaciones lo dejaron como el máximo goleador histórico de los mundiales y como líder de la clasificación de artilleros del Mundial 2026.

Inglaterra, por su parte, cerró su participación con un triunfo tan espectacular como impredecible para quedarse con el tercer puesto tras un partido que será recordado por su intensidad, su cantidad de goles y un desenlace completamente fuera de lo común.

Ficha técnica

Francia (4): Mike Maignan; Malo Gusto (Jules Koundé, m.90+1), Ibrahima Konaté (Dayot Upamecano, m.46), Maxence Lacroix, Théo Hernández (Lucas Digne, m.46); Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki (Ousmane Dembélé, m.46), Désiré Doué (Bradley Barcola, m.46), Kylian Mbappé y Michael Olise.

Seleccionador: Didier Deschamps.

Inglaterra (6): Dean Henderson; Jarell Quansah (Reece James, m.83), Ezri Konsa, Marc Guéhi (Trevoh Chalobah, m.90+2), Djed Spence; Declan Rice, Morgan Rogers, Eberechi Eze (Jude Bellingham, m.79); Bukayo Saka, Ivan Toney (Elliot Anderson, m.79) y Marcus Rashford (Ollie Watkins, m.46).

Seleccionador: Thomas Tuchel.

Goles: 0-1, m.3: Declan Rice. 0-2, m.18: Ezri Konsa. 0-3, m.37: Bukayo Saka. 0-4, m.45+1: Bukayo Saka. 1-4, m.48: Kylian Mbappé. 2-4, m.54: Bradley Barcola. 3-4, m.66: Kylian Mbappé. 3-5, m.87: Bukayo Saka (penal). 4-5, m.90+6: Ousmane Dembélé. 4-6, m.90+8: Jude Bellingham.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Incidencias: Partido por el tercer puesto del Mundial 2026, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64.478 espectadores.