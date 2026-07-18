La participación de Inglaterra en el Mundial 2026 terminó con un sabor agridulce. Aunque la selección consiguió el tercer puesto y firmó su mejor actuación en una Copa del Mundo desde 1966, la eliminación en semifinales frente a Argentina dejó una profunda decepción. En ese contexto, Harry Kane salió en defensa del seleccionador Thomas Tuchel, quien fue blanco de numerosas críticas por sus decisiones tácticas durante el torneo.

Harry Kane defendió el trabajo de Thomas Tuchel

Tras la victoria sobre Francia por 6-4 en el partido por el tercer lugar, Harry Kane fue contundente al respaldar al técnico alemán, resaltando el impacto que ha tenido desde su llegada al banquillo inglés.

PUBLICIDAD

«Él es el gran responsable de que hayamos logrado nuestro puesto más alto en un Mundial en sesenta años. (…) Que sea uno de los mejores entrenadores del mundo no significa que vaya a acertar el cien por cien de las veces», afirmó el delantero del Bayern de Múnich en la zona mixta.

Las declaraciones del capitán inglés llegaron después de varios días en los que Thomas Tuchel recibió cuestionamientos por el planteamiento utilizado en la semifinal ante Argentina, especialmente tras modificar el esquema ofensivo por uno más defensivo luego del primer gol de Inglaterra.

Las críticas a Tuchel tras la semifinal ante Argentina

La derrota por 2-1 frente a la selección argentina generó un intenso debate en Inglaterra. El entrenador decidió reforzar la defensa con varios cambios que terminaron favoreciendo el dominio del rival en los minutos finales.

La presión constante de Argentina terminó por traducirse en la remontada que dejó a los ingleses sin la posibilidad de disputar la final del Mundial 2026, una situación que provocó fuertes críticas hacia el cuerpo técnico.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Harry Kane pidió valorar el trabajo realizado durante toda la competición y recordó que el equipo estuvo muy cerca de alcanzar el gran objetivo.

«Los aficionados tienen todo el derecho a estar enfadados, y que Tuchel lo sabe mejor que nadie».

Kane reconoce el dolor por quedarse tan cerca

El goleador inglés admitió que dentro del grupo existía la convicción de que podían conquistar el título mundial, razón por la cual la eliminación sigue siendo un golpe difícil de asimilar.

«Como jugadores, como aficionados y como cuerpo técnico, todos creíamos de verdad que este torneo era el nuestro. Pero así es el fútbol. Cuando sueñas tan en grande como nosotros lo hicimos y te quedas tan cerca, duele tanto como nos está doliendo justo ahora», explicó.

Pese a esa frustración, Inglaterra cerró el campeonato con una victoria y un histórico tercer lugar, igualando su mejor rendimiento en décadas.

¿Será el último Mundial de Harry Kane?

Con seis goles anotados durante el torneo, Harry Kane volvió a ser la principal referencia ofensiva de Inglaterra y completó su tercera participación en una Copa del Mundo.

El atacante, que cumplirá 33 años a finales de julio, fue consultado sobre la posibilidad de disputar el Mundial 2030, aunque evitó hacer una afirmación definitiva.