Didier Deschamps cerró este sábado una etapa irrepetible al frente de la selección francesa. La derrota ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 puso punto final a un ciclo de 14 años que, más allá del resultado de sus últimos encuentros, lo consolidó como el seleccionador más importante en la historia de Francia.

Su despedida llega con la amargura de no haber alcanzado una nueva final mundialista, pero también con la certeza de haber construido una de las etapas más exitosas que ha vivido el fútbol francés. Desde que asumió el cargo en 2012, Deschamps transformó una selección fracturada en un equipo competitivo, respetado y acostumbrado a pelear por los títulos más importantes.

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El hombre que llevó a Francia de la crisis a la gloria

Cuando Deschamps tomó el mando de Les Bleus, la selección todavía arrastraba las secuelas del caótico Mundial de Sudáfrica 2010. Francia era un equipo dividido, golpeado por conflictos internos y lejos de la élite internacional.

Ni siquiera Laurent Blanc había conseguido reconstruir completamente el grupo tras aquella crisis.

Fue entonces cuando la Federación Francesa apostó por quien ya era una figura histórica del fútbol nacional. El antiguo capitán campeón del mundo en 1998 asumió la misión de devolverle identidad y estabilidad a la selección.

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Lo logró con una receta que definió toda su carrera: disciplina, equilibrio y una profunda convicción en el trabajo colectivo.

Un palmarés que lo coloca en la élite mundial

Los resultados terminaron respaldando cada una de sus decisiones.

Como seleccionador, Deschamps dirigió a Francia en siete grandes torneos internacionales y convirtió al equipo en una presencia constante en las fases decisivas.

Entre sus principales logros aparecen:

Campeón del Mundial 2018

Campeón de la Liga de Naciones

Tres finales internacionales

Cinco semifinales en grandes torneos

Seleccionador con más partidos dirigidos en la historia de Francia

Entrenador francés con más participaciones mundialistas

Su conquista del Mundial de Rusia 2018 le permitió ingresar en un club extremadamente exclusivo. Solo él, el brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer han logrado ser campeones del mundo tanto como jugadores como entrenadores.

La ortodoxia como sello de identidad

Deschamps nunca fue un entrenador revolucionario ni pretendió serlo.

Su filosofía siempre estuvo ligada a la solidez defensiva, la organización táctica y la capacidad de adaptación a los futbolistas disponibles.

Durante años recibió críticas por el estilo conservador de algunos de sus equipos. Sin embargo, cuando apareció una generación liderada por Kylian Mbappé, el seleccionador supo ajustar su propuesta y permitió que Francia desarrollara un fútbol mucho más ofensivo.

Su gran virtud fue entender que los sistemas debían adaptarse a los jugadores y no al revés.

Esa flexibilidad le permitió mantenerse competitivo durante más de una década al máximo nivel.

Benzema, la gran controversia de su ciclo

Pocas situaciones pusieron a prueba su liderazgo como el conflicto con Karim Benzema.

Las diferencias entre ambos marcaron una de las etapas más complejas de su gestión. Las acusaciones lanzadas por el delantero generaron una enorme controversia mediática, pero Deschamps mantuvo su postura y conservó el respaldo institucional de la Federación Francesa.

Con el paso de los años, esa crisis terminó reforzando su figura dentro del fútbol francés, donde siempre fue visto como el hombre capaz de preservar la estabilidad del grupo por encima de cualquier individualidad.

Una trayectoria ganadora también en los clubes

Antes de convertirse en seleccionador, Deschamps ya había construido una carrera destacada en los banquillos.

Entre sus logros más importantes aparecen:

Campeón de la Ligue 1 con Olympique de Marsella

Tres Copas de la Liga de Francia con Marsella

Una Copa de la Liga con Mónaco

Finalista de la Liga de Campeones con Mónaco

Eliminaciones históricas ante clubes como Real Madrid y Chelsea durante aquella campaña europea

Su experiencia previa fue clave para asumir uno de los cargos más exigentes del fútbol mundial.

Una despedida cargada de emoción

Tras la derrota frente a Inglaterra, Deschamps dejó ver una faceta mucho más emocional de la habitual.

El técnico reconoció sentirse orgulloso de todo lo vivido desde su llegada en 2012 y destacó el vínculo construido con jugadores, colaboradores y aficionados.

“Hemos llegado a esta etapa final y puedo decir que es lo más bonito que he vivido. Empecé en 2012 y pudimos enfrentarnos a todos esos rivales; estoy muy orgulloso de todo el personal”, afirmó en rueda de prensa.

Su legado también fue reconocido por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien le dedicó un mensaje de despedida destacando las victorias, las emociones y la huella que deja en el fútbol nacional.

Con su salida concluye una de las etapas más exitosas de Francia. Ahora el reto de mantener esa herencia recaerá, todo apunta, sobre Zinedine Zidane, llamado a recoger el testigo de una generación que tuvo en Didier Deschamps a su gran conductor.