El camino rumbo al Mundial 2026 avanza a paso firme y ya son 20 las selecciones nacionales que aseguraron su clasificación a la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La más reciente en sumarse fue Argelia, que logró su boleto tras vencer 3-0 a Somalia, con un doblete de Mohamed Amoura como gran figura.

Los Zorros del Desierto regresan a una Copa del Mundo después de 12 años, pues su última participación fue en Brasil 2014, donde alcanzaron los octavos de final. Con este resultado, se completó una nueva tanda de clasificados, mientras que 107 selecciones ya quedaron eliminadas. Aún restan cupos por definirse en Asia, África, Concacaf y Europa, además de los repechajes intercontinentales que se disputarán en marzo.

Argelia vuelve a un Mundial tras 12 años de ausencia

La selección de Argelia selló su clasificación de manera contundente con una victoria 3-0 frente a Somalia. El atacante Mohamed Amoura, del Wolfsburgo alemán, fue la gran figura del partido al marcar dos goles que aseguraron el regreso del país africano al máximo escenario del fútbol mundial.

Argelia, dos veces campeona de la Copa Africana de Naciones, no participaba en una Copa del Mundo desde Brasil 2014, edición en la que alcanzó por primera vez en su historia los octavos de final y cayó ante Alemania en un partido recordado. Con esta clasificación, se une a otras potencias africanas que ya habían asegurado su presencia en Norteamérica.

Así va la clasificación al Mundial 2026 por confederaciones

Con la ampliación a 48 selecciones, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definidos 20 cupos, repartidos entre las diferentes confederaciones. Todavía hay 28 lugares por definir, además de dos boletos que se otorgarán en el repechaje intercontinental de marzo. A continuación, el detalle de las 20 selecciones clasificadas hasta ahora, por confederación:

Concacaf: tres clasificados como anfitriones

La región de Norteamérica cuenta con tres selecciones clasificadas automáticamente al Mundial 2026 por su condición de anfitrionas:

Estados Unidos

México

Canadá

Quedan tres cupos directos adicionales por disputar en la eliminatoria de Concacaf, además de dos boletos de repechaje intercontinental. Esta será una de las zonas con más representación en la próxima Copa del Mundo.

Conmebol: Sudamérica ya tiene a sus seis representantes

La eliminatoria sudamericana ya definió sus seis clasificados directos al Mundial 2026, en una campaña histórica para la región:

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Ecuador

Paraguay

Además, Bolivia aseguró el cupo al repechaje intercontinental tras finalizar en la séptima posición de la tabla de clasificación. Esta será la primera vez que Sudamérica tenga siete selecciones con opciones de llegar al Mundial.

Asia: seis clasificados y dos cupos aún por definir

En Asia, seis selecciones ya aseguraron su presencia en la Copa del Mundo:

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Faltan dos cupos directos por definir y uno adicional de repechaje, que se conocerán en los próximos meses cuando culmine la última ronda de las eliminatorias asiáticas.

Oceanía: Nueva Zelanda vuelve al Mundial

En Oceanía, Nueva Zelanda se quedó con el único cupo directo al Mundial 2026. El país oceánico disputará su tercera Copa del Mundo tras sus participaciones en 1982 y 2010. Por su parte, Nueva Caledonia se ganó el derecho a disputar el repechaje intercontinental, en el que buscará sumarse a la lista de clasificados.

África: cuatro selecciones ya clasificadas, cinco cupos pendientes

El continente africano suma ya cuatro selecciones clasificadas:

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Aún restan cinco cupos directos y un cupo de repechaje por definirse. África contará con nueve representantes en el Mundial, una cifra récord para la región.

Europa: sin clasificados aún y con 16 boletos en juego

La eliminatoria europea apenas comienza y aún no hay selecciones clasificadas. La UEFA dispone de 16 cupos directos para el Mundial 2026, que se definirán entre finales de 2025 y comienzos de 2026.

Además, varias selecciones podrían tener otra oportunidad a través de la repesca, que se jugará en paralelo a los últimos meses de las eliminatorias.

Repechaje intercontinental: dos boletos más en juego

La FIFA programó el repechaje intercontinental para marzo de 2026, en una sede que aún no ha sido confirmada oficialmente, aunque extraoficialmente se habla de México como sede.

De esta instancia saldrán los dos últimos clasificados al Mundial, completando el cuadro de 48 selecciones que competirán en Estados Unidos, México y Canadá.

20 clasificados y 107 eliminados: así está el panorama rumbo al Mundial

Con 20 países clasificados y 107 selecciones eliminadas, el panorama rumbo al Mundial 2026 comienza a tomar forma. El certamen será el más grande en la historia del fútbol, con 48 selecciones participantes y un formato renovado que promete un espectáculo sin precedentes.

En los próximos meses, se definirán los cupos restantes en Asia, África, Concacaf y Europa, además de los repechajes que completarán el cuadro definitivo. La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya empezó, y la lista de clasificados crece semana a semana.

Clasificados al Mundial 2026: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Nueva Zelanda, Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia.