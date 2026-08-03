El futuro de Endrick vuelve a instalarse como uno de los grandes temas del mercado de fichajes del Real Madrid. A pesar de haber dejado una buena imagen en la pretemporada, incluido un gol frente a la Fiorentina, el delantero brasileño todavía no tiene garantizado un lugar importante en los planes de José Mourinho. Esa incertidumbre ha despertado el interés de varios clubes europeos y ahora la AS Roma aparece con fuerza como uno de los candidatos para intentar quedarse con el atacante.

El conjunto italiano considera que este puede ser el momento ideal para negociar una operación que le permita incorporar a uno de los mayores talentos del fútbol brasileño. Mientras tanto, en Valdebebas analizan cuál será el papel del futbolista dentro de una plantilla que ha elevado aún más la competencia ofensiva con la llegada de nuevos refuerzos.

José Mourinho mantiene dudas sobre Endrick

La situación del delantero cambió con la llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid. El técnico portugués pretende construir un ataque con un perfil diferente al que representa el brasileño y sigue evaluando cuál será su lugar dentro del equipo.

Aunque Endrick marcó un destacado gol en el amistoso frente a la Fiorentina, tanto la prensa brasileña como medios españoles aseguran que el entrenador todavía no termina de convencerse de que pueda asumir un rol importante durante la temporada.

La reciente incorporación de Carlos Espí, delantero de gran presencia física procedente del Levante, refuerza esa sensación. El atacante español llega para ofrecer una referencia más clásica en el área, una característica que Mourinho buscaba desde el inicio del mercado.

A ello se suma la enorme competencia ofensiva que ya existe con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo Goes y el propio Carlos Espí, un escenario que podría reducir considerablemente las oportunidades del brasileño.

La Roma prepara una fórmula para convencer al Real Madrid

La AS Roma lleva varias semanas siguiendo de cerca la situación del futbolista. Según la prensa italiana, el director deportivo Tony D’Amico incluso viajó recientemente a España para conocer de primera mano las condiciones de una posible operación.

El técnico Gian Piero Gasperini considera que la polivalencia de Endrick, capaz de desempeñarse como delantero centro o por las bandas, encaja perfectamente en su propuesta futbolística.

La intención del club italiano pasa por presentar una fórmula que combine el interés deportivo con una oportunidad de futuro.

La propuesta que estudia la Roma contempla:

Cesión para la temporada 2026-2027.

para la temporada 2026-2027. Opción de compra al finalizar el préstamo.

al finalizar el préstamo. Posible cláusula de recompra para que el Real Madrid conserve el control sobre el futuro del jugador.

El modelo recuerda a operaciones recientes como la de Nico Paz, una estructura que permitiría a ambas entidades encontrar un punto de equilibrio.

El Real Madrid todavía no define el futuro del brasileño

Por ahora, el conjunto blanco no ha tomado una decisión definitiva. La prioridad sigue siendo que José Mourinho evalúe durante los próximos días el rendimiento del atacante antes de cerrar cualquier movimiento.

El club considera a Endrick una apuesta estratégica después de haber invertido cerca de 47,5 millones de euros en su incorporación procedente de Palmeiras, por lo que no contempla desprenderse fácilmente de uno de los futbolistas con mayor proyección de su plantilla.

Además, el buen rendimiento mostrado durante su cesión en el Olympique de Lyon, donde registró cinco goles y siete asistencias en apenas 16 partidos, reforzó la confianza en su potencial.

La Serie A aparece como una alternativa para relanzar su carrera

Mientras el Real Madrid analiza todas las opciones, la AS Roma permanece atenta a cualquier cambio de escenario.

El club italiano entiende que un préstamo permitiría a Endrick encontrar los minutos que difícilmente tendría en un ataque repleto de estrellas, además de ofrecerle la posibilidad de seguir creciendo en una competición de primer nivel.

Las próximas semanas serán decisivas. Todo dependerá de la evaluación definitiva de José Mourinho, de la postura del Real Madrid respecto a una posible cesión y de la capacidad de la Roma para presentar una propuesta que satisfaga a todas las partes.