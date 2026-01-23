Miguel Borja fue protagonista de una de las novelas más seguidas del mercado de fichajes de inicios de 2026. Todo parecía encaminado para que el delantero colombiano firmara con Cruz Azul, uno de los clubes más emblemáticos de la Liga MX. De hecho, llegó a la Ciudad de México a finales de diciembre para finiquitar su llegada. Sin embargo, los tiempos del mercado, las regulaciones de cupos y otras ofertas terminaron llevando su carrera en una dirección completamente distinta.

Cuando parecía cuestión de horas para que Cruz Azul lo anunciara como su nuevo delantero, una traba administrativa relacionada con el cupo de extranjeros frenó todo. Mientras la Máquina Cementera resolvía la situación, Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos apareció con una oferta sólida y sin restricciones. Así, el atacante terminó firmando con el cuadro árabe para iniciar allí su temporada 2026.

El mensaje de despedida de Borja para Cruz Azul

En sus redes sociales, el delantero fue claro, respetuoso y agradecido con el club mexicano. Su mensaje dejó en evidencia que hubo buena voluntad, pero los tiempos jugaron en contra del fichaje:

“Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar”.

“Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina”. Un mensaje que cierra con clase una oportunidad frustrada y deja la puerta abierta para el futuro.

Al Wasl, el destino de Miguel Borja en 2026

El equipo que sí logró concretar el fichaje fue Al Wasl SC, uno de los clubes tradicionales de la Primera División de Emiratos Árabes Unidos. En el momento de la firma, el club marchaba cuarto en la tabla de posiciones, luego de 13 jornadas disputadas. Con esta contratación, esperan potenciar su ataque de cara a la segunda mitad de la temporada.

Al Wasl tiene en sus filas a varios futbolistas internacionales, incluyendo a Daniel Pedrozo y Brahian Palacios (colombianos), el peruano Renato Tapia, el marroquí Soufiane Bouftini y varios brasileños: Matheus Saldanha, Hugo, Rodrigo Oliveira, Renato Junior y Adryelson.

La llegada de Borja no solo aumenta la presencia colombiana en el equipo, sino que también suma experiencia internacional y poder goleador a una plantilla que quiere pelear por el título local.

Por qué no se concretó el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul

La razón principal del fracaso de la operación fue la falta de cupos de extranjeros en Cruz Azul. El club debía liberar uno para poder registrar a Borja y, aunque había intenciones de hacerlo, los trámites se demoraron más de lo esperado. Mientras tanto, Borja evaluaba otras propuestas.

Con el mercado de fichajes activo y sin garantías de que la situación en México se resolviera a tiempo, el delantero optó por aceptar la oferta concreta de Al Wasl, que le ofrecía un contrato inmediato, sin limitaciones regulatorias y con la posibilidad de competir al más alto nivel en Medio Oriente.

Borja y su presente: un nuevo reto en su carrera

A sus 32 años, Miguel Borja suma un nuevo capítulo en su carrera. Ha pasado por equipos de Colombia, Brasil, Argentina, México y ahora Emiratos Árabes Unidos. Con esta llegada al Al Wasl, buscará mantener su nivel y seguir sumando títulos y goles en un entorno competitivo y diferente.

El colombiano sigue demostrando que tiene mercado y que su nombre genera expectativa. Pese a no fichar por Cruz Azul, su futuro inmediato se resolvió rápidamente con una alternativa igual de llamativa, tanto desde lo deportivo como desde lo económico.

Una de las más extensas novelas del mercado de fichajes

Lo que empezó como una gran expectativa en la Liga MX terminó siendo una sorpresa en el mercado del Golfo Pérsico. Borja, que ya había dejado claro su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel, tomó una decisión estratégica: asegurar su lugar en una liga que le ofrece continuidad, estabilidad y visibilidad internacional.

Y aunque en esta ocasión no se concretó su llegada a Cruz Azul, el cierre de esta historia no deja de tener tintes épicos: una negociación que se cayó en el último tramo, una decisión de última hora y un nuevo destino que marca otro reto en la carrera del goleador colombiano.