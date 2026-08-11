La planificación de la Juventus para reforzar la portería parece mucho más ambiciosa de lo que indican los movimientos inmediatos del mercado. Aunque el club trabaja en una fórmula que le permitiría contar con Zion Suzuki durante la próxima temporada, en Turín tienen claro que el objetivo de fondo es otro: preparar el camino para incorporar a Alisson Becker cuando finalice su vínculo con el Liverpool.

La estrategia combina una solución a corto plazo con una apuesta de mayor alcance. Mientras el guardameta japonés aparece como una alternativa inmediata para reforzar la plantilla de Luciano Spalletti, la dirección deportiva ya piensa en el escenario que podría abrirse en 2027 con uno de los porteros más prestigiosos del fútbol mundial.

Zion Suzuki aparece como el primer paso del plan

Diversas informaciones coinciden en que el Paris Saint-Germain está ultimando los detalles de la operación para adquirir a Zion Suzuki procedente del Parma.

La negociación contempla:

Un pago de 30 millones de euros.

Hasta 5 millones adicionales en variables.

Bonificaciones vinculadas al rendimiento colectivo.

Una cesión inmediata a la Juventus.

La idea resulta llamativa porque el internacional japonés no tendría un papel protagonista en París de forma inmediata. Por ello, la alternativa de enviarlo a préstamo a Turín surge como una solución beneficiosa para todas las partes.

Desde la perspectiva juventina, la operación permitiría reforzar una posición que ha generado incertidumbre durante las últimas temporadas.

Alisson Becker sigue siendo el gran objetivo

Más allá de la llegada temporal de Suzuki, la prioridad deportiva sigue apuntando a Alisson Becker.

El guardameta brasileño es el nombre que más convence a Luciano Spalletti, quien ya trabajó con él durante su etapa en la Roma y mantiene una valoración muy alta de sus condiciones.

La relación construida entre ambos durante aquellos años es uno de los factores que alimenta el optimismo dentro del club italiano.

Además, en la Juventus consideran que el perfil del arquero encaja perfectamente con las necesidades del proyecto:

Experiencia en la élite europea.

Liderazgo dentro del vestuario.

Jerarquía internacional.

Conocimiento de la Serie A.

Capacidad para asumir presión competitiva.

Liverpool obliga a la Juventus a esperar

La posibilidad de incorporar a Alisson no depende únicamente del deseo del futbolista o de la Juventus.

El Liverpool se ha mantenido firme y no contempla negociar una salida inmediata del portero brasileño. Esa postura ha obligado a los dirigentes bianconeros a replantear su estrategia y apostar por una solución más paciente.

La hoja de ruta diseñada en Turín contempla esperar hasta la finalización de su contrato en junio de 2027, momento en el que podría llegar como agente libre.

Ese escenario permitiría a la Juventus competir por uno de los mejores porteros de la última década sin afrontar un desembolso por transferencia.

La portería sigue siendo una prioridad en Turín

La búsqueda de estabilidad bajo los tres palos se ha convertido en una necesidad recurrente para el club.

Desde la salida de Wojciech Szczęsny, la Juventus ha probado distintas alternativas sin conseguir consolidar una solución definitiva. La sensación dentro de la institución es que la posición sigue necesitando un líder capaz de ofrecer garantías durante varios años.

Por esa razón, la estrategia actual apunta a construir una transición ordenada:

Contar con Zion Suzuki en el corto plazo.

Evaluar su rendimiento durante la cesión.

Mantener abierta una posible negociación futura.

Preparar el terreno para la llegada de Alisson Becker.

La Juventus confía en el deseo de Alisson

En Turín son conscientes de que el Liverpool intentará convencer al brasileño para ampliar su contrato.

Sin embargo, dentro del club existe la convicción de que Alisson Becker podría sentirse atraído por una nueva experiencia después de ocho temporadas en Inglaterra, periodo en el que conquistó todos los grandes objetivos posibles con la camiseta red.

La Juventus espera aprovechar ese contexto para presentar una propuesta competitiva cuando llegue el momento adecuado. Si el plan se desarrolla como esperan sus dirigentes, el club podría terminar contando con dos arqueros de alto nivel y resolver definitivamente una posición que ha generado constantes dudas durante los últimos años.

Por ahora, el nombre de Zion Suzuki marca el presente de la planificación. Pero en el horizonte de la Juventus sigue apareciendo con fuerza un objetivo mucho más ambicioso: Alisson Becker.