La historia del fútbol sigue escribiéndose con los nombres de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la cima. Pese a estar en la etapa final de sus carreras, ambos siguen dejando registros que parecen imposibles para cualquier otro jugador. En la última Fecha FIFA, tanto el argentino como el portugués respondieron con goles y demostraron que la rivalidad que marcó una era aún tiene capítulos por contar.

Messi, a los 38 años, se lució con un doblete frente a Venezuela en las Eliminatorias al Mundial 2026, mientras que Cristiano Ronaldo, a los 40, volvió a ser protagonista con tres goles entre los partidos ante Armenia y Hungría. Con esas actuaciones, los dos continúan ampliando sus cifras y acercándose a récords que parecen sacados de un videojuego.

Los goles que alcanzó Messi tras su doblete a Venezuela

Lionel Messi volvió a ser determinante con la camiseta de la Selección Argentina. Su doblete frente a Venezuela en la Eliminatoria al Mundial 2026 no solo ayudó a su equipo a sumar tres puntos, también lo acercó a cifras históricas en su carrera.

Con esas dos anotaciones, Messi llegó a 879 goles oficiales entre clubes y selección. La marca lo coloca a 21 tantos de alcanzar los 900 goles, un registro que solo él parece en condiciones de conseguir en el corto plazo. Lo hizo en un contexto especial: disputando sus últimas Eliminatorias y siendo todavía el faro ofensivo de la campeona del mundo.

Messi, cerca de un récord histórico en asistencias

Más allá de los goles, Messi también está cerca de un récord exclusivo en el apartado de asistencias. Hasta el momento acumula 389 pases de gol, y está a 11 de convertirse en el primer futbolista en la historia en alcanzar las 400 asistencias oficiales.

Este dato refleja no solo su capacidad anotadora, sino también su influencia en el juego colectivo. Messi no solo marca, también hace mejores a sus compañeros y, a los 38 años, todavía mantiene una producción que le permite pelear registros únicos en el fútbol mundial.

Cristiano Ronaldo, figura con Portugal en la Fecha FIFA: 3 goles en 2 partidos

Cristiano Ronaldo sigue confirmando que su olfato goleador no tiene límites. En la más reciente ventana internacional, el delantero del Al Nassr marcó dos goles contra Armenia y uno más frente a Hungría, ampliando así su cuenta personal y liderando a Portugal en las Eliminatorias.

Con esas conquistas, el capitán luso llegó a 943 goles oficiales, una cifra nunca antes vista en el fútbol. Es el primer jugador en la historia en alcanzar tal número, y con 39 años sigue desafiando el paso del tiempo, demostrando que su competitividad permanece intacta.

Cristiano Ronaldo y el sueño de los 1000 goles

La cifra de 943 goles deja a Cristiano Ronaldo a solo 57 tantos de alcanzar los 1000 oficiales, un registro que sería absolutamente inédito en el deporte. Aunque parece una meta lejana, el ritmo del portugués y su regularidad permiten pensar que puede intentarlo en los próximos años.

A sus anotaciones se suma un dato relevante: Ronaldo ya acumula 258 asistencias oficiales, confirmando que su aporte no solo se mide en goles. Aunque su esencia siempre ha sido la de un finalizador, el portugués también ha desarrollado una faceta de generador que refuerza su impacto global en todos los equipos donde ha jugado.

Messi y Cristiano: una rivalidad eterna que sigue vigente con goles y asistencias

El debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos sigue abierto, pero lo cierto es que tanto Messi como Cristiano Ronaldo continúan escribiendo historia. El argentino se acerca a los 900 goles y 400 asistencias, mientras que el portugués ya es el primero en superar los 940 tantos oficiales y apunta a la mítica barrera de los 1000.

Lejos de apagarse, la rivalidad entre ambos sigue regalando cifras impresionantes que quedarán en la memoria de varias generaciones. Son más de dos décadas de dominio absoluto en el fútbol mundial y, tras cada Fecha FIFA, vuelven a recordar que su legado está destinado a lo eterno.