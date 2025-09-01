El cierre del mercado de fichajes en las principales ligas de Europa dejó una jornada cargada de noticias, traspasos millonarios y sorpresas que marcarán el arranque de la temporada. Desde movimientos históricos en Inglaterra hasta apuestas de presente y futuro en España, Italia y Alemania, los equipos reforzaron sus plantillas para competir al máximo nivel.

Entre las operaciones más destacadas están el fichaje de Donnarumma por el Manchester City, el traspaso récord de Isak al Liverpool, la llegada del ecuatoriano del Leverkusen al Arsenal y movimientos inesperados como el de Jamie Vardy en la Serie A o el de Amrabat al Real Betis.

Donnarumma, el nuevo guardián del Manchester City

Uno de los bombazos del día lo protagonizó el Manchester City, que acordó con el Paris Saint-Germain el traspaso de Gianluigi Donnarumma por 30 millones de euros. El guardameta italiano firmará un contrato por cinco temporadas y se convertirá en pieza clave para el proyecto de Pep Guardiola.

Con esta incorporación, el City refuerza una posición que había sido motivo de debate en los últimos meses y suma a uno de los porteros más destacados del panorama internacional.

Alexander Isak al Liverpool, el fichaje más caro de la Premier League

El movimiento más costoso del día fue el del Liverpool, que hizo oficial la llegada de Alexander Isak. El club de Anfield pagó 150 millones de euros, convirtiéndolo en el fichaje más caro en la historia de la Premier League.

El delantero sueco llega como la gran apuesta para potenciar el ataque red y ser el nuevo referente ofensivo en el equipo dirigido por Arne Slot. Con su potencia y capacidad goleadora, Isak promete cambiar la dinámica de una delantera que necesitaba renovación.

El Arsenal apuesta por el talento ecuatoriano: Piero Hincapié

Otro fichaje importante en Inglaterra fue el del Arsenal, que cerró la llegada del ecuatoriano procedente del Bayer Leverkusen. La operación se cerró en 52 millones de euros con una cesión inicial y una opción de compra que se hará efectiva el próximo verano, firmando por cinco temporadas.

Con esta incorporación, el equipo de Mikel Arteta suma velocidad, dinámica y capacidad de recuperación en el mediocampo, apuntando a fortalecer su proyecto para competir por la Premier League y la Champions.

Jamie Vardy, nuevo delantero del Cremonese

La Serie A también tuvo su fichaje mediático con el anuncio del Cremonese, que oficializó la llegada de Jamie Vardy. El histórico delantero del Leicester, héroe del título de Premier League en 2016, probará suerte en Italia, aportando experiencia y liderazgo a un equipo que busca consolidarse en la primera división.

Harvey Elliott y Jadon Sancho, nuevos jugadores del Aston Villa

El Aston Villa se movió con fuerza en el cierre del mercado. Primero anunció el fichaje de Harvey Elliott, mediocampista del Liverpool, a cambio de 35 millones de libras (unos 40 millones de euros). El joven inglés llega como una apuesta a futuro para el proyecto de Unai Emery.

Pero no fue el único movimiento: el club también confirmó la cesión de Jadon Sancho desde el Manchester United. Aunque no hay opción de compra, el Villa asumirá el 80% del salario del jugador, buscando recuperar el mejor nivel del extremo inglés en la Premier League.

Amrabat, fichaje sorpresa de Real Betis

En España, el Real Betis protagonizó uno de los movimientos más inesperados del día con la incorporación de Sofyan Amrabat, cedido desde el Fenerbahçe. El mediocampista marroquí, figura en el Mundial de Qatar 2022, llega sin opción de compra y será un refuerzo clave para el equipo de Manuel Pellegrini en LaLiga y competiciones europeas.

Valencia suma a Lucas Beltrán

El Valencia también se reforzó en el cierre de mercado con la llegada del delantero argentino Lucas Beltrán, cedido por la Fiorentina hasta el final de la temporada. El atacante llega para aportar gol y competencia en el frente de ataque, en busca de consolidar al equipo en la zona alta de la tabla.

Bayern Munich apuesta por Nicolas Jackson

En Alemania, el Bayern Munich cerró la cesión de Nicolas Jackson desde el Chelsea. La operación incluye un pago inicial de 16,5 millones de euros y una opción de compra de 65 millones.

El delantero senegalés reforzará el ataque bávaro en una temporada en la que el club busca recuperar el dominio en la Bundesliga y pelear por la Champions League.

Un portero belga para el Manchester United

El Manchester United también aprovechó el cierre del mercado para asegurar futuro bajo los tres palos con la incorporación de Senne Lemmens, portero belga de 23 años que llega como una apuesta de presente y proyección.

Un cierre de mercado cargado de movimientos

El último día del mercado de fichajes volvió a demostrar que las principales ligas de Europa no entienden de calma. Desde traspasos récord como el de Isak, pasando por apuestas estratégicas como la de Donnarumma al City o el talento ecuatoriano al Arsenal, hasta cesiones sorprendentes como la de Sancho al Aston Villa, el cierre del mercado dejó movimientos que prometen cambiar el panorama de la temporada en las cuatro grandes ligas del continente.