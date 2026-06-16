Kylian Mbappé volvió a demostrar que está decidido a dejar una huella imborrable en la historia del fútbol. El delantero de Francia fue la gran figura en la victoria 3-1 sobre Senegal durante la primera jornada del Grupo I del Mundial 2026, firmando un doblete que no solo le dio los primeros tres puntos a los Bleus, sino que además lo impulsó en varias clasificaciones históricas que parecían reservadas para las mayores leyendas del deporte.

Con apenas 27 años y en su tercera participación mundialista, el atacante del Real Madrid sigue derribando marcas a una velocidad asombrosa y ya amenaza seriamente el récord de máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo.

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Mbappé ya está entre los mayores goleadores de la historia de los Mundiales

Los dos goles convertidos ante Senegal permitieron que Mbappé alcanzara los 14 tantos en la historia de los Mundiales, una cifra extraordinaria si se tiene en cuenta que la consiguió en apenas 15 partidos disputados.

El francés había marcado cuatro goles en Rusia 2018 y ocho en Qatar 2022. Ahora, con sus dos nuevas celebraciones en Norteamérica, escaló hasta el cuarto lugar de la clasificación histórica, igualando al mítico alemán Gerd Müller.

Así quedó la tabla de máximos goleadores de los Mundiales:

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Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

Gerd Müller (Alemania): 14 goles

Kylian Mbappé (Francia): 14 goles

Just Fontaine (Francia): 13 goles

Lionel Messi (Argentina): 13 goles

Pelé (Brasil): 12 goles

Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles

Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles

La diferencia con respecto a quienes tiene por delante es mínima. Mbappé quedó a solo un gol de Ronaldo Nazário y a dos de Miroslav Klose, dueño del récord absoluto con 16 anotaciones.

Además, ya superó a figuras históricas como Lionel Messi, Just Fontaine y Pelé, consolidándose como una amenaza real para convertirse en el máximo artillero de todos los tiempos en la competición más importante del planeta.

También sigue escalando entre los máximos goleadores de Francia

La noche ante Senegal tuvo un valor especial por otro motivo. El delantero se convirtió en el máximo goleador histórico de la Selección de Francia.

Con sus dos anotaciones llegó a 58 goles en 99 partidos internacionales, dejando atrás el registro de Olivier Giroud, quien había cerrado su ciclo con 57 tantos en 137 encuentros.

La marca confirma la dimensión histórica que ya tiene Mbappé dentro del fútbol francés. A una edad en la que muchos jugadores apenas alcanzan la madurez deportiva, el capitán de los Bleus ya lidera la tabla goleadora de su país y continúa ampliando una distancia que promete seguir creciendo durante los próximos años.

Un Mundial que puede convertirlo en leyenda absoluta

El arranque de Francia en el Mundial 2026 dejó una señal contundente. Mbappé no solo llegó en gran forma futbolística, sino que además parece decidido a aprovechar cada partido para acercarse a los registros más prestigiosos del fútbol internacional.

Su doblete frente a Senegal modificó la historia de las estadísticas mundialistas y también le permitió alcanzar 15 goles combinados entre Eurocopas y Copas del Mundo, superando la marca nacional de Michel Platini en grandes torneos.

Con varios partidos por delante y una selección francesa que vuelve a aparecer entre las candidatas al título, el atacante del Real Madrid tiene ahora un objetivo gigantesco al alcance de sus botas: alcanzar a Ronaldo Nazário y Miroslav Klose para convertirse en el nuevo rey goleador de los Mundiales.