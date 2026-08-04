La llegada de Leonai Souza a Millonarios entró en su fase definitiva. El volante brasileño de 31 años ya completa en Bogotá el proceso de exámenes médicos, pruebas físicas y documentación para convertirse oficialmente en nuevo jugador del cuadro embajador, en una incorporación que responde directamente a un pedido del entrenador Fabián Bustos.

El mediocampista, quien coincidió con el técnico argentino durante su etapa en Barcelona de Guayaquil, alcanzó rápidamente un acuerdo con la dirigencia albiazul y ahora solo resta superar los últimos trámites de rigor para firmar un contrato por un año.

Aunque el negocio avanzó sin mayores contratiempos, su inminente incorporación abrió un intenso debate entre los aficionados, quienes esperaban que los refuerzos llegaran principalmente para posiciones ofensivas. Precisamente sobre ese tema habló Bustos y explicó con detalle por qué insistió en la contratación del brasileño.

Fabián Bustos explicó por qué pidió a Leonai Souza

En medio de la preparación del compromiso frente a Deportivo Pasto, el entrenador de Millonarios atendió a los medios de comunicación y se refirió a las características que lo llevaron a solicitar el fichaje de Leonai.

Para Bustos, el brasileño reúne condiciones que el equipo necesita para fortalecer la mitad de la cancha y elevar la intensidad del juego.

«Leo es un volante con mucha dinámica, lo conozco bien y sé todo lo que puede aportarnos; sus principales características son la dinámica y la intensidad en la mitad de la cancha; lo cual a nosotros nos viene bárbaro porque queremos que el equipo sea más agresivo en esa zona del campo. Lo puedo utilizar como volante neto de marca y también como mixto; espero que termine de completar los exámenes y documentación y se integre rápido con nosotros a los entrenamientos».

Las palabras del técnico dejaron claro que el futbolista no llega únicamente para ocupar una posición específica, sino para ofrecer variantes tácticas dentro de un sistema que pretende ser más intenso en la recuperación y la circulación del balón.

El rol que tendrá Leonai dentro de Millonarios

Las declaraciones de Bustos también sirvieron para despejar una de las principales inquietudes de la hinchada: ¿por qué incorporar otro mediocampista cuando el plantel ya cuenta con varias alternativas en esa zona?

El entrenador respondió sin rodeos y explicó que la competencia interna será un factor determinante durante la temporada.

«Siempre hay que tener alternativas, sobre todo en un lugar del campo donde son más reiteradas las amonestaciones y sanciones; y lamentablemente también los problemas físicos; por eso con la llegada de Leo además de todo lo que nos puede aportar futbolísticamente, nos genera más competencia con Mateo García, Rodrigo Ureña, Stiven Vega y los otros chicos que tenemos ahí; su llegada la veo muy positiva desde todo punto de vista».

Con esa explicación, Bustos dejó establecido el papel que espera del brasileño dentro del equipo.

Entre las funciones que proyecta para Leonai Souza aparecen:

Actuar como volante de marca.

Desempeñarse también como mediocampista mixto.

Incrementar la intensidad en la recuperación del balón.

Aumentar la competencia interna en la zona medular.

Ofrecer una alternativa confiable ante suspensiones o lesiones.

Una incorporación que generó debate entre los hinchas

La contratación del brasileño sorprendió a buena parte de la afición embajadora.

Durante las últimas semanas, el principal reclamo de los seguidores apuntaba a la necesidad de reforzar posiciones ofensivas y sumar variantes de creación, por lo que el anuncio de un nuevo volante defensivo despertó múltiples opiniones en redes sociales.

Sin embargo, el cuerpo técnico considera que fortalecer la mitad del campo resulta fundamental para sostener la idea de juego que pretende implementar durante el semestre y afrontar un calendario con alta exigencia.

Las explicaciones entregadas por Bustos buscan precisamente transmitir tranquilidad y mostrar que la decisión responde a una planificación deportiva previamente definida.

Leonai Souza ya está en la recta final para firmar

Mientras se desarrolla el debate entre la hinchada, el proceso administrativo continúa avanzando sin contratiempos.

El mediocampista ya completa la fase final de los exámenes médicos y físicos, por lo que en Millonarios esperan que durante las próximas 48 horas pueda firmar oficialmente el contrato que lo vinculará al club por un año.

La operación se resolvió con rapidez debido a que el futbolista llegó como agente libre tras finalizar su vínculo con Náutico, situación que facilitó las negociaciones entre las partes.

Todo indica que, una vez se oficialice el acuerdo, Leonai Souza se integrará inmediatamente a los entrenamientos bajo las órdenes de Fabián Bustos para comenzar su adaptación y disputar un lugar dentro de la rotación del conjunto embajador.