El Sevilla FC vuelve a mover sus fichas en el mercado de verano y ya tiene un objetivo claro para reforzar su ataque: Jamie Vardy. El veterano delantero inglés, que actualmente se encuentra como agente libre, permanece a la espera de una llamada definitiva desde Nervión mientras el club trabaja para cerrar la venta de Juanlu Sánchez, una operación que puede desbloquear buena parte de su planificación deportiva.

La dirección deportiva considera prioritario incorporar experiencia y gol para la nueva temporada. En ese contexto, el exinternacional inglés aparece como una oportunidad de mercado difícil de ignorar, especialmente porque llegaría sin coste de traspaso.

Jamie Vardy entra de lleno en los planes del Sevilla FC

El Sevilla FC pretende reforzar su delantera antes del cierre de la ventana de fichajes y Jamie Vardy figura entre los nombres mejor posicionados para ocupar una de esas plazas.

El atacante inglés quedó libre después de finalizar su etapa en la Cremonese, donde firmó un contrato hasta junio de 2026 con una temporada adicional vinculada a la permanencia del club en la Serie A. El descenso del conjunto italiano modificó completamente el escenario y permitió al delantero negociar libremente con cualquier equipo.

Ese contexto ha sido aprovechado por el Sevilla, que mantiene abierta la posibilidad de incorporarlo sin pagar un euro por su ficha.

Las principales ventajas de la operación son claras:

Llegaría como agente libre.

Aporta una amplia experiencia en la élite europea.

Estaría dispuesto a negociar un contrato ajustado a la realidad económica del club.

Puede convertirse en un refuerzo inmediato para una delantera que necesita profundidad.

Aunque Jamie Vardy cumplirá 40 años en enero de 2027, en Nervión consideran que todavía puede ofrecer rendimiento a corto plazo gracias a su experiencia y capacidad goleadora.

La venta de Juanlu puede cambiar el panorama

El gran movimiento que espera el Sevilla FC es la salida de Juanlu Sánchez rumbo al Bournemouth.

Las negociaciones entre ambos clubes se encuentran muy avanzadas y el acuerdo contempla una operación cercana a los 13 millones de euros, incluyendo variables, además de un 10 % de una futura venta del futbolista.

La operación todavía necesita la firma definitiva, pero en el club andaluz confían en que quede resuelta en los próximos días.

Ese ingreso permitirá mejorar la situación financiera y, sobre todo, ampliar el margen necesario para:

Inscribir nuevos futbolistas.

Afrontar varias incorporaciones.

Equilibrar la masa salarial.

Además, la marcha del lateral no deja un vacío inmediato, ya que la plantilla cuenta con Juan Iglesias y José Ángel Carmona como alternativas para esa demarcación.

El mercado sevillista no termina con Vardy

La posible llegada de Jamie Vardy forma parte de una planificación mucho más amplia.

La dirección deportiva trabaja para reforzar varias posiciones y no pretende destinar todos los recursos obtenidos por la venta de Juanlu únicamente al delantero inglés.

Entre las prioridades también aparecen:

Un centrocampista organizador.

Otro atacante para ampliar las variantes ofensivas.

La inscripción del guardameta Fran González.

Por ello, cualquier propuesta definitiva a Vardy dependerá del margen económico que finalmente deje la operación con el Bournemouth.

Jamie Vardy sigue esperando la llamada definitiva

El delantero inglés lleva varias semanas aguardando una resolución del conjunto hispalense y mantiene abierta la posibilidad de vestir la camiseta del Sevilla FC.

Su predisposición facilita una negociación que, desde el punto de vista deportivo y económico, resulta muy atractiva para la entidad andaluza. Sin embargo, la prioridad inmediata pasa por cerrar definitivamente la salida de Juanlu y confirmar el espacio salarial disponible.

Solo entonces el Sevilla podrá presentar la oferta definitiva que permita concretar uno de los movimientos más llamativos de este mercado de fichajes.