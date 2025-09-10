La Selección Colombia vivió una noche histórica en el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En Maturín, el delantero Luis Javier Suárez se robó todos los reflectores al marcar cuatro goles en la goleada 6-3 sobre Venezuela, una actuación que lo instaló de inmediato en la historia de la Tricolor y de la propia competencia sudamericana.

Sin embargo, detrás de este presente glorioso hay una historia marcada por esfuerzo, pasos importantes en Europa y cifras que demuestran que lo suyo no es casualidad. Luis Javier Suárez, nacido en Santa Marta, tuvo un camino diferente al de otros delanteros colombianos. Aquí repasamos 4 cosas que quizás no sabías de este goleador que a punta de goles empieza a construir su propio legado.

Luis Javier Suárez debutó en el Fútbol Profesional Colombiano a los 17 años

Luis Javier Suárez dio sus primeros pasos en el Fútbol Profesional Colombiano a los 17 años. Tras formarse en Cyclones del Valle del Cauca, fue fichado por Leones, club en el que debutó en la temporada 2016 en la Segunda División. Allí disputó ocho partidos, una experiencia corta pero fundamental que lo conectó con la realidad competitiva del fútbol profesional.

Aunque no marcó goles en ese primer paso, la oportunidad le permitió mostrar su talento y llamar la atención de ojeadores internacionales. Pocos meses después, el delantero samario ya estaba en el radar de equipos europeos que confiaron en su proyección y en la capacidad que demostraba en entrenamientos y partidos.

Equipos de Luis Javier Suárez en España antes de consolidarse

La primera etapa de Luis Javier Suárez en Europa fue un recorrido de aprendizaje y adaptación. Pasó por cinco equipos en España: Granada, Valladolid B, Nàstic de Tarragona, Real Zaragoza y Almería. En cada uno de ellos acumuló minutos, experiencia y la madurez necesaria para enfrentar las exigencias del fútbol europeo.

El Real Zaragoza fue el club donde vivió su primera gran explosión goleadora, con 19 tantos en una temporada que lo posicionaron como uno de los delanteros más prometedores del país. Ese rendimiento le abrió las puertas para competir en la Primera División y consolidarse en escenarios de mayor exigencia.

Temporada histórica y goleadora de Luis Javier Suárez con el Almería

La campaña 2024-2025 con el Almería marcó un antes y un después en su carrera. Luis Javier Suárez firmó una temporada histórica al anotar 31 goles en 43 partidos oficiales, siendo el máximo goleador de la Segunda División de España con 27 tantos en liga. Los otros cuatro los consiguió en la Copa del Rey, ratificando su capacidad de aparecer en todas las competencias.

Ese registro lo convirtió en el delantero sensación del campeonato y despertó el interés de clubes en las principales ligas de Europa. Más allá de la cantidad de goles, lo que más sorprendió fue la regularidad: mantuvo un promedio de casi un gol por partido en el tramo final del curso, consolidándose como líder ofensivo indiscutible del club.

Fichaje millonario de Luis Javier Suárez por Sporting Clube: pagaron más de 22 millones de euros por él

Tras su brillante temporada en España, llegó el salto esperado. En el verano de 2025, el Sporting Clube de Lisboa pagó cerca de 22 millones de euros por su fichaje, convirtiendo a Luis Javier Suárez en uno de los traspasos más costosos de un delantero colombiano en los últimos años. La apuesta reflejaba la confianza del club portugués en su olfato goleador y en su potencial internacional.

Desde su llegada al fútbol luso, Suárez respondió con goles y asistencias, mostrando una rápida adaptación al estilo de juego del Sporting. Su fichaje no solo fue importante por lo económico, sino también por lo simbólico: pasó de ser una figura en la Segunda División española a consolidarse como una apuesta de élite en competiciones europeas, con la mirada puesta en Champions y en su protagonismo con la Selección Colombia.

El presente y futuro de Luis Javier Suárez Charris

Con apenas 27 años, Luis Javier Suárez combina juventud con experiencia y ya acumula pasos por España, Francia y Portugal. Ahora, con la Selección Colombia, empieza a mostrar su faceta más determinante: la de un delantero que aparece en los momentos grandes.

Su póker de goles ante Venezuela no solo quedará en la memoria de los hinchas, también lo proyecta como uno de los nombres a seguir en el próximo Mundial 2026. El samario tiene todo para convertirse en uno de los delanteros más importantes de la historia reciente de la Tricolor.