La temporada de Luis Díaz con Bayern Múnich sigue acumulando actuaciones memorables. En la ida de los octavos de final de la Champions League, el colombiano fue nuevamente protagonista en la contundente goleada 1-6 sobre Atalanta. Esta vez no marcó, pero dejó una de las jugadas más destacadas del partido: una asistencia de taco que volvió a confirmar su enorme influencia ofensiva.

El guajiro firmó otra actuación para aplaudir. Con velocidad, técnica y creatividad, participó en varias de las acciones ofensivas del Bayern y fue clave en el desarrollo de un partido que dejó prácticamente definida la serie de octavos de final. Su pase de taco para asistir a Nicolas Jackson fue uno de los momentos más celebrados del encuentro.

Asistencia de taco de Luis Díaz ante Atalanta

El Bayern dominaba el partido cuando llegó una de las jugadas más vistosas de la noche. En una acción de contragolpe cuando el partido ya estaba 0-3, Luis Díaz recibió el balón y, con gran visión y técnica, decidió habilitar a su compañero con un taco preciso. El pase dejó a Nicolas Jackson en posición ideal para definir y ampliar la ventaja del conjunto alemán.

La jugada no solo reflejó la calidad individual del colombiano, sino también su capacidad para resolver situaciones complejas en espacios reducidos. Fue una asistencia tan inesperada como efectiva, una muestra del talento creativo que Díaz aporta al ataque del Bayern.

Los números de Luis Díaz en la temporada con Bayern

Con esta nueva asistencia en Champions League, Luis Díaz sigue ampliando sus impresionantes cifras en la temporada 2025-26. Tras el partido frente a Atalanta, el colombiano suma:

36 partidos disputados

20 goles

14 asistencias

Esto significa que ha participado directamente en 34 goles del Bayern Múnich durante la campaña, una cifra extraordinaria para un jugador de banda y la mejor de su carrera profesional. Desde su llegada al club alemán, Díaz se ha convertido en una pieza fundamental del esquema ofensivo del equipo. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para asistir o definir han sido claves en una temporada en la que el Bayern pelea todos los títulos.

Luis Díaz en la Champions League con Bayern

En el máximo torneo europeo también ha tenido un impacto notable. En la Champions League, Luis Díaz acumula:

7 partidos disputados

7 titularidades

3 goles

2 asistencias

Estos números reflejan su importancia dentro del equipo en los partidos más exigentes del calendario. Además, evidencian su capacidad para aparecer en momentos decisivos del torneo más prestigioso del fútbol de clubes. Su regularidad ha sido una de las claves para que el Bayern llegue con autoridad a los octavos de final y ahora tome una ventaja contundente tras el triunfo frente a Atalanta.

Los goles de Luis Díaz en Champions League

Los tres goles del colombiano en esta edición de la Champions League han llegado en partidos importantes y ante rivales de nivel.

Club Brugge : marcó uno de los goles del Bayern en la fase de liga.

: marcó uno de los goles del Bayern en la fase de liga. PSG: firmó un doblete en una actuación memorable ante el vigente campeón europeo.

Ese doblete ante el conjunto parisino fue uno de los momentos más destacados de su temporada y reafirmó su capacidad para aparecer en escenarios de máxima exigencia.

Las asistencias de Luis Díaz en Champions

Además de su aporte goleador, Luis Díaz también ha contribuido generando juego para sus compañeros. Sus dos asistencias en el torneo han sido:

PSV Eindhoven : asistencia para gol de Harry Kane

: asistencia para gol de Atalanta: asistencia de taco para el gol de Nicolas Jackson

Estas acciones reflejan una faceta cada vez más consolidada en su juego: la capacidad de crear oportunidades claras para el equipo. Díaz no solo finaliza jugadas, también participa activamente en la construcción ofensiva del Bayern.

Luis Díaz, protagonista del Bayern en Europa

La actuación frente a Atalanta es otro capítulo de una temporada que está consolidando a Luis Díaz como una de las grandes figuras del Bayern Múnich. En cada partido demuestra que su llegada al club alemán fue una apuesta acertada y que su impacto va más allá de los goles.

Su combinación de velocidad, creatividad y contundencia lo convierten en un jugador capaz de cambiar partidos con una acción individual. La asistencia de taco en Champions League es solo una muestra más del repertorio que está exhibiendo en su primera temporada en Alemania.

Con números que siguen creciendo y actuaciones que generan aplausos en cada jornada, Luis Díaz continúa escribiendo una historia brillante con el Bayern en la Champions League.