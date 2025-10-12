Lionel Messi continúa escribiendo capítulos inolvidables en su carrera. A los 38 años, el astro argentino volvió a brillar con Inter Miami, esta vez con un doblete y una asistencia frente a Atlanta United. Con este rendimiento, su cuenta personal llegó a 886 goles y 396 asistencias en 1128 partidos oficiales a nivel absoluto, acercándose a la cifra redonda y legendaria de los 900 goles.

Su temporada 2025 es impresionante. En apenas 27 partidos, Messi ha marcado 26 goles y repartido 15 asistencias, liderando la tabla de goleadores de la Major League Soccer y siendo además uno de los máximos asistidores del campeonato. Su impacto va mucho más allá de las cifras: está marcando una época en el fútbol estadounidense.

Messi y un doblete más en su cuenta goleadora

El partido frente a Atlanta United fue otra demostración de que Messi sigue compitiendo en la élite como si el tiempo no pasara. El argentino fue determinante de principio a fin. Anotó dos goles que encaminaron la victoria de Inter Miami y, además, dio la asistencia para el otro tanto del encuentro.

Con esta actuación, llegó a 26 goles en la temporada y amplió una estadística que solo él es capaz de sostener: sigue sumando más partidos con contribuciones directas que encuentros en blanco. Su influencia ofensiva es total, ya sea finalizando jugadas o creándolas.

886 goles y 396 asistencias para Messi: números de otro planeta

El registro acumulado de Lionel Messi es simplemente histórico: 886 goles y 396 asistencias en 1128 partidos oficiales. Nunca antes un futbolista había combinado semejante volumen de anotaciones con tanta incidencia en el juego colectivo.

Más allá de los títulos que ha conquistado, lo que distingue a Messi es la regularidad. Desde su debut profesional en 2004, no ha pasado una temporada sin marcar diferencias. Y ahora, más de dos décadas después, está a solo 14 goles de llegar a los 900, un número reservado únicamente para las leyendas más grandes y que, por ahora, solo alcanzó Cristiano Ronaldo.

La temporada 2025 de Messi en cifras

La temporada actual con Inter Miami es una de las más productivas de Messi desde su llegada a Estados Unidos. En 27 partidos disputados, suma:

26 goles

15 asistencias

41 contribuciones directas en goles

Con estas cifras, no solo lidera la tabla de goleadores de la MLS, sino que también es sublíder en asistencias. Más allá de su edad, Messi mantiene un ritmo goleador de élite y una visión de juego que pocos pueden igualar.

El dominio de Messi en la MLS

Desde su aterrizaje en Estados Unidos en 2023, Messi transformó por completo la dinámica de Inter Miami y de la propia MLS. No solo lidera en goles y asistencias, sino que también es la figura más influyente del torneo.

En total, acumula más de 80 partidos con el club, con cifras que superan las 100 contribuciones directas en anotaciones. Se ha convertido en el máximo goleador histórico de la institución y en el símbolo absoluto de la liga. Cada partido suyo es un evento mediático que eleva la competencia a nivel global.

A un paso de los 900 goles: un hito legendario

El número que se aproxima no es menor. Messi está a 14 goles de llegar a 900, un hito que solo Cristiano Ronaldo estuvo en condiciones de alcanzar. Si el argentino mantiene el ritmo goleador de la temporada, podría alcanzar esta marca antes de finalizar el año, escribiendo así un nuevo capítulo dorado en su carrera. Y como si fuera poco, también se acerca a otra cifra redonda: las 400 asistencias oficiales, lo que lo convertiría en el primer jugador en alcanzar ambas cifras simultáneamente.

Messi, un jugador que no depende del tiempo

Lo más impactante del presente de Messi es cómo ha mantenido su vigencia a los 38 años. Mientras muchos jugadores se retiran o bajan su rendimiento, él continúa liderando equipos, rompiendo récords y siendo decisivo en partidos importantes.

Su inteligencia táctica y su capacidad para reinventarse han sido clave en esta etapa de su carrera. Ya no necesita correr como antes: hoy piensa, asiste, define y dirige el juego desde cualquier zona de ataque.

Messi, símbolo de una generación

Messi no solo acumula goles y asistencias. También encarna una era. Cada cifra que alcanza se suma a una trayectoria llena de títulos, récords y momentos inolvidables. Su legado trasciende clubes, camisetas y fronteras.

Su historia con FC Barcelona, Paris Saint-Germain F.C., la selección de fútbol de Argentina y ahora con Inter Miami es única. Y cada partido que juega lo acerca más a un récord histórico que difícilmente pueda ser igualado.

Lo que viene para Messi en Inter Miami

Con Inter Miami peleando los primeros lugares de la MLS, Messi tiene por delante la recta final de la temporada y la posibilidad de añadir otro título a su vitrina. Además, su presencia garantiza un espectáculo asegurado y, para muchos, la oportunidad de ver de cerca a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos en sus últimos capítulos como profesional.

El número 900 está a la vuelta de la esquina. Y si algo ha demostrado Lionel Messi, es que no necesita mucho tiempo para seguir haciendo historia. Leo Messi: 886 goles, 396 asistencias, 1128 partidos y una carrera que sigue rompiendo récords. La historia todavía no termina.