Reinaldo Rueda tuvo una Eliminatoria para el olvido. Dirigió a Chile y luego a Colombia, y ambas delegaciones se quedaron sin Mundial.

En Colombia ya terminó su vinculación laboral como técnico de la tricolor, razón por la que es blanco de críticas. Sin embargo, en nuestro país no es el único lugar donde le apuntan a ‘RRR’; desde Chile llegó una critica bastante fuerte por parte de uno de los jugadores de los australes.

+ La FIFA multó a la Selección Colombia. ¿Por qué?

+ Santos Borré: agradecimientos a Rueda y pedido a la Federación

Se trata de Marcelo Díaz, actual jugador de Libertad de Paraguay que señaló al entrenador colombiano por la no clasificación de Chile al Mundial, en donde no fue convocado a varios juegos.

“Quedó a la vista que algo hubo. Vamos a ser sinceros. Para mi él es uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial. Se fue a robar toda la plata a Chile. En su momento yo sabia que tenía nivel para estar en la selección y soñaba con ir a la selección pero si te fijas en el mismo Racing estaba Eugenio ‘choco’ Mena y no lo convocaban. En su momento el ‘mago’ Valdivia estando en Colo Colo la rompía en Copa Libertadores y en la liga nacional y el viejo tampoco lo pescaba. Entonces para mi él es uno de los grandes responsable de que Chile se haya quedado afuera”, inició.

Y agregó que “quiso implementar un cambio que no era necesario. Optó por hacer un cambio generacional forzado y que no dio abasto. Incluso al mismo Charles Aránguiz, para mi él lo termina sepultando de su nivel que tenía en ese momento. Decía que era el nuevo Valdivia. Entonces me quedé con esa espina, pero tengo la ilusión de que en algún momento voy a volver a jugar por la selección”.