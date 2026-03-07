Las expectativas alrededor de James Rodríguez en el fútbol estadounidense siguen en pausa. El mediocampista colombiano no logró superar la última evaluación médica con su club y, por ahora, su esperado debut en la Major League Soccer tendrá que esperar.

La noticia fue confirmada por el entrenador del Minnesota United, quien explicó que el jugador continúa bajo seguimiento tras un golpe sufrido en los entrenamientos. De esta manera, el colombiano tampoco estará disponible para el compromiso del fin de semana.

Una contusión que retrasa el estreno

La situación fue aclarada por el técnico Cameron Knowles, quien ofreció detalles del estado físico del futbolista en rueda de prensa.

“James no está apto, está siendo evaluado día a día porque tiene una contusión. No terminó la sesión de ayer y no superó la última valoración y puesta a punto para competencia dura”, explicó el entrenador.

El colombiano ya había permanecido en el banco de suplentes en el compromiso anterior, lo que había generado dudas sobre su condición física. Ahora se confirma que el mediocampista sigue en proceso de recuperación.

Minnesota prefiere prudencia antes de arriesgar

El equipo estadounidense enfrentará al Nashville SC en la jornada del fin de semana, pero el cuerpo técnico optó por no arriesgar a su nuevo fichaje.

Knowles fue claro al respecto: “Lo llevamos día a día. Es más un asunto de precaución, regresaremos y veremos cómo está el lunes, pero por ahora lo más sensato es no tenerlo para el partido de este fin de semana”.

El jugador será nuevamente evaluado el lunes por el cuerpo médico del club, con la esperanza de que pueda reintegrarse plenamente a los trabajos competitivos.

Un debut que sigue haciéndose esperar

El exjugador del Real Madrid fue anunciado por Minnesota a comienzos de febrero y desde entonces ha trabajado en su adaptación física y futbolística al equipo. Sin embargo, todavía no ha podido sumar minutos oficiales.

Su llegada generó gran expectativa entre los aficionados y dentro de la propia MLS, que aguarda el estreno de uno de los nombres más reconocidos que han aterrizado recientemente en la liga.

Por ahora, el equipo marcha quinto en la Conferencia Oeste con cuatro puntos en dos partidos, resultados obtenidos sin la presencia del colombiano en el campo.

Un calendario que presiona su puesta a punto

La situación también tiene implicaciones a futuro. El contrato de James Rodríguez con Minnesota se extiende inicialmente hasta junio, justo cuando comenzará el Mundial de 2026, torneo al que el mediocampista aspira llegar en óptimas condiciones con la Selección Colombia.

Además, su continuidad hasta el final de la temporada de la MLS dependerá de que el club ejerza la opción que posee para prolongar el vínculo hasta diciembre.

Por ahora, el panorama sigue marcado por la cautela. El talento del colombiano genera expectativa en Estados Unidos, pero su estreno en la liga norteamericana todavía deberá esperar algunos días más.